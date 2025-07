Piloto de parapente morre depois de cair durante voo em GO

Vicente Machado Neto, piloto que morreu em acidente — Foto: — Fotos: Reprodução/Instagram e Facebook de Vicente Machado Neto

Segundo a vice-presidente da Confederação Brasileira de Voo Livre, a suspeita é de que houve uma falha no equipamento. Vicente Machado Neto era do Paraná e participava de uma competição em Jaraguá.

Um piloto morreu após cair durante um voo de parapente na divisa entre Itaguari e Itaberaí, região noroeste de Goiás. Vicente Machado Neto, de 65 anos, participava da competição X-Cerrado 2025, em Jaraguá. Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto foi resgatado com vida, mas morreu no hospital de Itaberaí.

O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (17), na zona rural de Itaguari, às margens da BR-070. O piloto participava de uma competição organizada pelo Goiases Parapente Clube e apoiada pela Confederação Brasileira de Voo Livre (Cbvl).

De acordo com os socorristas, Vicente já estava imobilizado quando o resgate chegou, além de estar inconsciente, com trauma craniano, politraumatismos e dificuldade respiratória.

Com lesões graves, o piloto foi levado para o Hospital Municipal de Itaberaí, onde morreu por volta das 16h. Ainda segundo os militares, as circunstâncias serão investigadas pelas autoridades responsáveis.

Queda

As informações preliminares indicam que Vicente teria perdido o controle durante o voo. De acordo com Eduardo Midzan, representante do Goiases Parapente, uma pessoa presenciou o acidente e viu como o piloto caiu.

“A pessoa falou que viu o piloto descendo muito rápido em giro, e o paraquedas reserva descendo desconectado dele”, relatou.

De acordo com a vice-presidente da Cbvl, Inahiá Castro, a suspeita é de que houve uma falha no equipamento usado para prender a cadeira do parapente ao paraquedas reserva, chamado de mosquetinho.

“O que conecta a gente no equipamento é essa argola. É como se fosse um gancho de metal. […] Tudo indica que teve uma falha nesse mosquetinho. Ele teria aberto, não teria aguentado a carga”, disse ela.

Eduardo ainda acrescentou que não havia inscrição do fabricante no equipamento e que não é uma peça de uso exclusivo para a prática do parapente, mas usado também em obras e para segurança em altura. As causa do acidente ainda serão apuradas mais afundo, segundo a Cbvl.

Homenagens

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Vicente era natural do Paraná. Segundo a Cbvl, que lamentou a morte do piloto, Vicente era filiado à confederação há mais de 10 anos.

“Era um piloto experiente e muito prudente, além de uma pessoa muito querida na comunidade do Voo Livre. A Confederação Brasileira de Voo Livre lamenta profundamente a fatalidade que vitimou o piloto e estende os mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos”, disse em nota.

O campeonato que Vicente participava foi interrompido em razão do acidente. De acordo com a organização do X-Cerrado, uma homenagem seria realizada pelos pilotos nesta sexta-feira (18).

“O descanso da montanha será a nossa forma de homenagear o amigo e piloto que parte deixando um legado de amizade, e amor pelo voo livre”.

Fonte: G1 GO e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/07/2025/15:33:09

