Piloto é preso e aeronave apreendida em Itaituba durante operação da PF contra facção criminosa

Foto: Reprodução | A Operação Serras Gerais, deflagrada nesta quinta-feira (29) pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Tocantins, teve desdobramentos também no Pará.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Tocantins deflagrou, na manhã desta quinta-feira (29), a Operação Serras Gerais, com o objetivo de desarticular um esquema interestadual ligado ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro. A ação teve desdobramentos no Pará, com mandados cumpridos nos municípios de Xinguara e Itaituba.

No Pará, foram expedidos três mandados de prisão. Dois deles eram direcionados a irmãos residentes em Xinguara, suspeitos de atuar no apoio logístico da quadrilha. Eles teriam construído pistas de pouso clandestinas em uma fazenda no município de Almas, no Tocantins, para facilitar o pouso de aeronaves carregadas com cocaína. Ambos não foram localizados e seguem foragidos. Um deles chegou a ser abordado pela Polícia Militar em abril do ano passado, transportando galões de combustível, o que deu início às investigações.

O terceiro mandado foi cumprido em Itaituba, onde um piloto foi preso e uma aeronave apreendida. Também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão no estado, nas mesmas cidades.

Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa contava com a atuação de duas grandes facções – cujos nomes não foram divulgados – e utilizava tanto empresas reais quanto de fachada, inclusive construtoras, para ocultar a origem ilícita dos recursos. O esquema envolvia um núcleo financeiro e logístico estruturado para dar suporte ao tráfico.

Durante a operação, foram apreendidas propriedades rurais na região das Serras Gerais, no Tocantins, utilizadas como base logística, além de caminhões, carretas, veículos de luxo, aeronaves e embarcações. Também foram determinadas medidas cautelares e o bloqueio de bens pertencentes a 35 pessoas físicas e jurídicas, totalizando mais de R$ 64 milhões.

Todos os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e associação para o tráfico de drogas.

