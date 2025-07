Piloto morto em queda de avião no SE era sobrevivente de acidente aéreo em MT; vídeo | MT

(Foto: Reprodução) – Alexandre Franco Farias, de 52 anos, morreu após a aeronave agrícola que ele pilotava cair, em Sergipe.

Em 2016, ele sobreviveu a um outro acidente aéreo após um avião “capotar” durante uma tentativa de pouso em Mato Grosso.

O piloto Alexandre Franco Farias, de 52 anos, que morreu após a aeronave agrícola que ele pilotava cair, na última sexta-feira (4), em Sergipe, era sobrevivente de um outro acidente aéreo, que aconteceu em agosto de 2016, no aeroporto de Santo Antônio de Leverger, a 35 km de Cuiabá.

Na época, o avião de pequeno porte “capotou” ao pousar no aeroporto (assista acima). Alexandre, que pilotava a aeronave, afirmou que houve uma falha mecânica durante a decolagem, em uma fazenda localizada em Vila Bela da Santíssima Trindade, a 562 km da capital.

“Quebrou a roda da frente na hora que decolou da fazenda. Ocorreu um problema técnico, possivelmente causado por uma depressão na pista”, disse o piloto, à época.

Ele contou que durante o voo resolveu mudar o local previsto para o pouso. Antes, pretendia pousar em uma pista, que pertence ao grupo Bom Futuro, em Cuiabá, mas sob orientação pousou em outra pista, que seria mais tranquila.

Depois de duas tentativas, o piloto disse ter decidido pousar “de barriga”. Com ele, estavam dois passageiros, entre eles o dono do avião, que saiu ileso. O outro passageiro teve ferimentos leves. Já Alexandre, que costumava voar na aeronave, ficou internado em um hospital da capital, mas recebeu alta um dia depois.

O piloto morava em Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá, mas era natural da cidade de Presidente Prudente, município do interior do estado de São Paulo, onde será sepultado.

Acidente em SE

Na última sexta-feira (4), Alexandre morreu após a queda de um avião agrícola pilotado por ele, no município de Capela, em Sergipe.

O Instituto Médico Legal (IML) informou que o piloto morreu por diferentes lesões e traumatismos em virtude do impacto. Também foi coletado material genético para realização de exame toxicológico.

De acordo com a empresa R Pilau Serviços, proprietária da aeronave na qual o piloto trabalhava, havia um ano que ele fazia parte do quadro de funcionários, mas o profissional já havia sido contratado com experiência de várias safras no setor de pulverização agrícola.

VEJA O VÍDEO:

Fonte: Jornal o Nordeste e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/07/2025/14:38:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...