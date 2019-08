Piloto paraense volta a Interlagos em busca da liderança na Fórmula Vee

(FOTO:Divulgação/ FVee)- Augusto Santin tenta retomar a ponta na disputa do título do Campeonato Paulista

O piloto paraense Augusto Santin volta neste fim de semana a Interlagos, em busca da liderança do Campeonato Paulista de Fórmula Vee.

O piloto conta com o apoio do Clube do Remo e chegou a largar na frente em busca do primeiro título na categoria. No entanto, acabou perdendo a liderança por causa de problemas mecânicos durante as corridas.

Atualmente, Santin é oquarto lugar na classificação geral, com 126 pontos. A liderança é do paulista Ricardo Cury, com 148. Dois pilotos dividem a segunda posição: João Pedro Maia e Francisco Costa, ambos com 134.

No Paulista Máster (para pilotos acima de 40 anos), o paraense Augusto Santin é o terceiro colocado, com 130 pontos. Ricardo Cury lidera, com 154, seguido por Francisco Costa, com 142.

“Durante os dois meses sem provas, a equipe trabalhou muito no carro e agora acredito que volto em condições de brigar em igualdade de condições com todos os demais pilotos. E quem sabe voltar à liderança do campeonato”, afirmou o piloto paraense.

O Paulista de Fórmula Vee está na segunda metade. Faltam só cinco etapas (dez provas), até a decisão do título, em dezembro.

As provas neste sábado serão às 9h45 e às 11h30, com a previsão de até 25 carros no grid, incluindo todos os modelos com motor 1.6. Antes, haverá o treino classificatório, que define o grid das duas baterias. Na sexta, haverá treinos livres.

