Piratas invadem casa ribeirinha e fazem morador refém, no Pará; VÍDEO mostra ação criminosa

Morador foi feito refém pelos piratas. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Câmeras de monitoramento registraram o momento em que três homens, que vieram pelo rio da região, invadiram uma casa na comunidade ribeirinha de Biriba-Tuba, em Cametá, nordeste paraense.

O crime ocorreu no último sábado (6). Pelas imagens, os criminosos, que vieram pelo rio da região, sobem as escadas de acesso à residência. Um deles aparece armado e faz um morador refém antes de entrar no imóvel junto com os comparsas.

Não há registros do que foi levado durante a ação e nem de feridos. Em nota, a Polícia Civil (PC) informou que o caso está sob investigação na delegacia de Cametá. Os suspeitos já foram identificados e buscas estão em andamento para localizá-los.

A população pode ajudar com informações pelo disque denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

VEJA O VÍDEO:

Fonte: g1 Pará — Belém/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2025/16:24:12

