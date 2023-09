Pista do Aeroporto de Novo Progresso (PA) começa receber pavimentação asfáltica;pista será pavimentada e iluminada

Após o anúncio em junho desse ano, pela Secretaria de Transportes (SETRAN) do Pará, de que Novo Progresso, receberia recursos para pavimentação e iluminação da pista de pouso e decolagem do aeródromo municipal, as obras agora estão ema fase final e a pavimentação já foi iniciada.

As obras em andamento a parte de terraplenagem da pista concluída, a empresa responsável pela obra iniciou nesta quarta-feira, 13 de setembro de 2023, a pavimentação da pista.

A obra esta orçada no valor total: R$ 13.734.970,68 (Treze milhões, setecentos e trinta e quatro mil, novecentos e setenta reais e sessenta e oito centavos).

A obra conveniada em Novo Progresso,iniciou serviços de pavimentação da pista de pouso e decolagem do aeródromo municipal. A parceria do governo do Estado com a prefeitura envolve investimento superior a R$ 13 milhões, firmada na última quarta-feira, 8 de junho de 2023 O aeródromo receberá ainda iluminação, para operar sem interrupções.

O prefeito Gelson Dill (MDB) de novo Progresso, destacou a importância do investimento para a economia local, visando novos investidores que precisam de um local para pouso e também a relevância que as melhorias podem trazer para o transporte aéreo de pacientes.

