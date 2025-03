Pistoleiro assume autoria de crime e ex-marido preso é solto pela justiça em Novo Progresso

(Foto:Reprodução/Rede Social) – Ex-marido Jeferson Costa Santos, foi preso acusada de contratar morte da ex-mulher é solto pela justiça após pistoleiro assumir autoria em Novo Progresso.

Principal suspeito de contratar pistoleiro para matar ex-mulher é solto e pistoleiro assume o crime em Novo Progresso

Jeferson Costa Santos, foi preso em 17 de janeiro de 2025, após investigação da Policia Civil que o acusou de ter contratado pistoleiro para cometer o homicídio.

Segundo a polícia as investigações culminaram na identificação do pistoleiro Matheus de Vargas como autor do crime. Na primeira apresentação da policia, o assassinato de Sandra foi resultado de uma trama criminosa organizada por Jeferson, que contratou Matheus para matar a ex-esposa por R$ 2.000,00. Em coletiva a imprensa a polícia conseguiu, assim, elucidar os fatos e prender os responsáveis pela morte de Sandra Lima, de 41 anos.

Leia mais>Preso ex-marido de Sandra Lima, principal suspeito do seu desaparecimento e morte em Novo Progresso (PA)

Jeferson e Kenis do Lar do Idosos foram acusados de crime e tiveram prisão temporária solicitada pela policia civil e decretada e posteriormente revogadas pela Justiça no Pará.

Três pessoas foram presas injustamente neste caso (veja abaixo)

Vida pregressa – Em busca na internet o canal jurídico traz a vida pregressa de Jeferson Costa Santos, com processos e condenações de Jeferson em Cacoal/RO e Sinop/MT o CPF dele é outro (os demais dados todos batem). Ainda conforme busca o Juiz de Novo Progresso informou o Juiz de Sinop (MT) que o apenado Jeferson estava preso provisoriamente por suspeita de um homicídio em Novo Progresso. [Vida pregressa é um termo que se refere aos antecedentes de uma pessoa, ou seja, aos fatos que aconteceram ao longo do tempo.]

Este caso virou verdadeiro quebra cabeça para policia que no desenrolar prendeu pessoas inocentes e por final o principal suspeito está solto pela decisão judicial.

Moradores de Novo Progresso, onde o caso aconteceu, estão perplexos com a reviravolta. Nas redes sociais comentam que não entendem o que foi que realmente aconteceu. Porque mataram Sandra Lima mesmo? Esta é a pergunta que o Jornal Folha do Progresso vem recebendo no dia a dia, após o principal suspeito que estava preso ser solto inocentado na participação do crime.

Reviravolta- Jeferson Costa Santos e seu parceiro Kenis , ambos identificados por estarem vendendo uma rifa beneficente para o Lar do Idosos, tiveram as prisões decretadas pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) em 15 de janeiro de 2025, dia 17 Jeferson foi preso, Kenis estava foragido, nesta quinta-feira, 06 de março de 2025, a justiça determinou que seja expedido o alvará de soltura do Nacional Jerferson Costa Santos acusado de assassinar a ex-mulher Sandra Lima, de 41 anos, em Novo Progresso-PÁ. Outro investigado Kenis do Lar dos Idosos, com prisão provisória decretada não foi preso.

Polícia Civil concede coletiva e detalhada elucidação de três homicídios em Novo Progresso (PA) (clique e Assista)

Nesta terça-feira, 24 de março de 2025, Delegado responsável pelo caso deu entrevista ao proprietário de uma pagina no Instagram falando sobre o caso e trouxe informação que os exames comprovaram que o corpo encontrado na área de mata é da Sandra Lima, que estava desaparecida e relatou detalhes dobre o desenrolar das investigações e a reviravolta com a liberdade dos presos.

Leia Trecho da entrevista – Na semana passada nós tivemos acesso aos últimos documentos técnicos o exame do DNA que foi localizado as margens da BR-163 e o laudo concluiu com 90% de certeza que aquele corpo é da Sandra. Para recordar a Sandra estava desaparecido desde novembro de 2024% do dia 16 de novembro de 2024 ,com a localização desse corpo que havia informações que era da SANDRA e através de procedimento policial, colheu várias diligências e informações das filhas da Sandra também pegamos depoimento do Adiel que a época tinha acabado de terminar um relacionamento com uma das filhas e também um outro testemunha e com base nessas provações que pedimos judicialmente a prisão do Jefferson e a prisão domiciliar tudo de janeiro de 2004 ele foi preso foi ouvido na polícia civil envolvimento com a investigação autorizando que a polícia tivesse acesso ao celular dele prestando todos os dados do celular. Com o avanço das investigações, análise dos celulares, depoimento de outras testemunhas, chegou à conclusão que o Jefferson não foi mandante, que tudo foi armado para incrimina-lo,disse o delegado.

Adiel e Vargas usaram celular e chip da Sandra para falar com as filhas, manipulando o depoimento delas. Falaram com Jefferson no dia 17, depois que entraram na casa dele, se passando pela Sandra. Inclusive os depoimentos das filhas que foram os motivos da prisão temporária do Jefferson estavam manipulados pelo Adiel,concluiu.

Agora, semana passada, eles foram interrogados no caso da Sandra (depois que analisei os relatórios dos celulares e whatsapp, ouvi outras testemunhas) para confrontá-los. E nos interrogatórios, eles disseram que era mentira que o Jefferson foi mandante.

Ainda conforme relatos do delegado, ao serem presos Vargas e Adiel, apontaram que o crime foi de encomenda do Jeferson, citaram para a investigação que o Jefferson foi mandante, pagando 2 mil. “Relatos apontado por Vargas”, mas a investigação apontava o contrário. Por isso insisti em fazer o interrogatório deles novamente para forçar uma confissão, dizendo que a casa deles tinha caído…. Que não dava mais para eles sustentarem isso… Foi onde Vargas e Adiel assumiram autoria e deram detalhes do crime. “O Jornal Folha do Progresso não teve acesso a decisão judicial que corre em segredo de justiça no TJPA”.



Palavras do Jeferson para imprensa Olá em primeira mão Falando aqui com pessoal do progres…. agradecendo a oportunidade pra poder explicar a situação gente olha pra ficar bem esclarecido nunca tive amizade com Adiel conhecia de vista por que ele era casado com a filha da Sandra Camila nunca tive amizade com ele nunca Matheus nunca vi nem vendendo banana na feira certo desses envolvidos praticaram o homicídio na minha finada esposa não tinha nenhum tipo de envolvimento amizade com com eles certo apenas eles me envolveram nesse B.O porque eu fui uma pessoa que tentaram me matar na minha chácara e eu fiquei conseguindo provas correndo atrás de provas pra mim saber quem que tentou me matar matar e qual o motivo só que no dia que o Adiel foi preso ele estava com o chip da minha esposa dentro do aparelho celular dele ele estava usando WhatsApp dela e ele estava com a chave do apartamento dela com ele correto então assim pra ficar bem esclarecido não tenho nenhum tipo de envolvimento eles me acusaram pra tentar me prejudicar Falaram com a boca deles lá dentro que ia tacar fogo na minhas coisa certo eu sou uma pessoa trabalhador muitas pessoas me conhece aqui sempre gostei de ajudar quem eu posso como eu posso sempre fui um cara parceiro então passei esse propósito de Deus passei essa tribulação né passei no Vale da sombra da morte o Matheus e falou várias vezes que tentou me matar de arma aqui na cidade disparando contra minha pessoa e o revólver alencou não saiu tiro dava risada e tudo mais então assim Peço desculpa pra família porque o Adiel tava usando WhatsApp da Sandra e mandou uma mensagem pra mim dizendo que a Sandra tinha mandado me matar se passando por ela então assim acusei ela nas redes social publiquei fotos dela falando que ela tinha mandado me matar sendo que a pobre vizinha já tava morta no dia 16 mataram ela e no dia 17 tentaram me matar na minha casa levaram uma quantia de R$3850 reais de dentro da minha casa quebraram minha casa toda vocês acompanharam as fotos em vários sites etc a questão da rifa o carro eu tava rifando capotaram o carro não aconteceu a rifa fiquei fme esquivando da morte quase cinco meses peço desculpa pra vocês também que compraram não vou deixar vocês na mão conversei agora com o Rodrigo estou passando essa visão pra vocês entenderem vou conseguir pelo -2 telefones celulares pra mim novos pra mim estar sorteando pra vocês não perder quem comprou R$200 quem comprou $100 quem comprou $50 não vai perde seu dinheiro a gente comprou uma máquina de lavar lá pro lar dos idosos o Kenies uma pessoa super parceira né fizemos essa parceria pra poder tentar construir o lar dos idosos deu não certo eu falei Kenies vamos correr atrás pelo menos 2 telefone pra gente colocar pra poder estar sorteando então é isso aí pessoal não tenho nenhum tipo de envolvimento estou vivendo minha vida em paz muitas pessoas falaram né criticaram comentário é um direito de vocês né ficou muita dúvida no ar eu tava dentro da história dentro da situação só fui entender a situação após a minha prisão depois que fui preso e o que o delegado foi falar pra mim Jefferson tá acontecendo isso e isso eu fui entender eu não sabia que a Sandra estava morta eu não sabia que Adiel era envolvido eu nunca nem vi Matheus não sabia nem quem era Mateus foi encaixando o quebra-cabeça graças a Deus fizeram todo o trabalho de em cima do meu celular todo trabalho de investigação em cima do meu aparelho de celular graças a Deus a minha vida foi virada de trás pra frente frente pra trás não tenho nem um tipo de envolvimento jamais faria um negócio desse se eu soubesse que a Sandra tava sendo ameaçada que ela tava correndo risco de vida eu daria tudo que eu tenho pra ela está viva hoje quem me conhece realmente sabe o tanto que eu tratava bem minha mulher o tanto que eu tratava bem ela o tanto que eu tinha um carinho muito grande por ela e pela família então pra ficar bem explicado no mês de setembro a Sandra pegou a filha dela e mandou para o Mato Grosso chegou lá filha dela não tinha mais relacionamento com a adiel ela arrumou um namorado lá um noivo no ficou vivendo a vida Ele não aceitou começou no meio de outubro planejando a morte dela inclusive a própria esposa do Matheus entrou em contato comigo e falou que o Adiel ligava 24h00 por dia durante o mês de outubro convidando Matheus pra vim da cidade de Novo mundo Mato Grosso para Novo Progresso para resolver um problema pro Adiel Entendeu então qual era o problema com quem que foi pegado WhatsApp da Sandra com quem que foi pegado o chip da Sandra com quem que tava os vídeo a morte do Anderson da morte do da maila e da morte da Sandra com quem os vídeos com Adiel com Matheus então galera fica bem esclarecido eu não tenho nada de envolvimento com esse crime de homicídio contra a Sandra contra Anderson ou contra a maila nunca nem vi antes certo então para ficar bem explicado pra vocês agradeço quem me apoiou quem me criticou também agradeço e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês beleza!

Entenda tudo que ocorreu nos links abaixo das matérias anteriores:

Nota da defesa de Jeferson –

Advogado de defesa – O processo que apura a morte da senhora Sandra Lima corre em segredo de justiça, motivo pelo qual não podemos dar maiores detalhes.

Quanto à soltura do Sr. Jefferson, o que se pode esclarecer, até que seja retirado o sigilo do processo, é que a justiça acatou o pedido da defesa para a prisão temporária fosse revogada, uma vez que as investigações demonstraram não haver participação do Sr. Jefferson (nem como mandante e nem como executor) no assassinato da Sra. Sandra.

Além disso, as investigações já haviam avançado a ponto de ser desnecessária a manutenção de sua prisão cautelar.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/03/2025/06:58:25

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...