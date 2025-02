Pistoleiro “fuzila” jovem em via pública no Pará

Foto: Reprodução | “Douglas” foi assassinado por volta de 21h, no Distrito de Cajazeiras, sem nenhuma chance de defesa. Seu parceiro conseguiu escapar dos tiros e fugiu.

Na noite desta terça-feira (25), o jovem identificado como “Douglas”, foi executado pela dupla da moto, por volta de 21h, no Distrito de Cajazeiras, zona rural de Itupiranga, no sudeste do Pará, em via pública.

De acordo com as primeiras informações, a vítima, conhecida como “Cãozinho”, estava consumindo bebida alcoólica em um bar na companhia de um parceiro, dois pistoleiros chegaram ao local da execução em uma moto Bros, cor vermelha, os “alvos” dos matadores correram, porém Douglas foi alvejado, caiu e levou mais uma saraivada de bala na região da cabeça.

Seu parceiro conseguiu escapar dos tiros e desapareceu. Segundo relatos, “Cãozinho” era colega de John Lennon que também foi executado a tiros em Cajazeiras anos atrás. Nas redes sociais, começaram a pipocar diversos relatos sobre a vida pregressa de Douglas. O assassinato no meio da rua apresenta características de crime de pistolagem ou acerto de contas.

O corpo de Douglas ficou estendido em via pública sob o olhar curioso de diversas pessoas. A Polícia Militar (PM) foi acionada para preservar o local de crime. A Polícia Civil abrirá um inquérito para investigar a autoria e motivação para o homicídio. O cadáver será removido para o Instituto Médico Legal de Marabá (IML) para realização de perícia médica.

Fonte: Pedro Souza/Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2025/10:19:06

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com