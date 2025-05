Pitbull invade escola e ataca seis alunos na manhã desta quinta-feira (22), no RJ

Foto: Reprodução | O incidente ocorreu na Escola Municipal Liberdade, na zona oeste do Rio, e o cão foi recolhido para avaliação e cuidados pelo controle de zoonoses; autoridades alertam contra o abandono de animais.

Seis estudantes foram vítimas de um ataque por um pitbull na manhã desta quinta-feira (22) em uma escola no Rio de Janeiro. O episódio foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros e aconteceu na Escola Municipal Liberdade, situada na zona oeste da capital.

Segundo informações obtidas junto a funcionários do colégio, o ferino invadiu o local durante o horário de entrada, enquanto os alunos, entre o 6º e o 9º ano, estavam no pátio. As crianças tiveram ferimentos leves nos pés e receberam atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) João XXIII, sendo posteriormente liberadas.

A Secretaria Municipal de Educação confirmou o incidente e informou que o Centro de Controle de Zoonoses foi acionado para recolher o animal. O cão foi levado para avaliação, onde será castrado, vacinado e microchipado, para identificar seu tutor, caso seja microchipado. A pasta também destacou que muitas denúncias de animais abandonados, especialmente da raça pitbull, têm sido recebidas, além de reforçar que o abandono é considerado crime, com penas de dois a cinco anos de prisão.

Luiz Ramos Filho, secretário de Proteção Animal do Rio, enfatizou o apoio às vítimas e alertou para os riscos do abandono de animais, que coloca em risco a segurança pública. O animal foi resgatado por equipes de zoonoses, que também conduzirão a avaliação de seu estado de saúde e comportamento.

As autoridades continuam acompanhando o caso e reforçam a importância de cuidar e responsabilizar os animais de estimação para evitar novos incidentes.

Fonte: g1 RJ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/05/2025/14:04:54

