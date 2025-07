Pitbull mata criança de 4 anos dentro de casa após mãe sair para trabalhar, no Goias

Foto: Reprodução | A família vivia em uma casa alugada há cerca de um mês e o cachorro seria do locador do imóvel

Uma criança de quatro anos morreu após ser atacada por um pitbull em Itumbiara (GO). A mãe teria deixado os filhos sozinhos em casa para ir trabalhar. Segundo a polícia, as crianças têm 9, 7 e 4 anos. A mais nova, então, foi atacada ao tentar interagir com o cão enquanto ele se alimentava.

Quando a mãe chegou em casa para almoçar se deparou com o filho ferido e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Pré-Hospitalar (Samu) foi acionado – confirmando a morte da vítima no local. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para os procedimentos de perícia e remoção do corpo.

A família vivia em uma casa alugada há cerca de um mês e o cachorro seria do locador do imóvel. Ele pediu para que o pit bull permanecesse na casa e a mãe da criança autorizou, pois, até então, o cachorro era manso.

A mulher foi autuada em flagrante por abandono de incapaz com resultado morte, que prevê pena de 4 a 12 anos de prisão. Ela deverá passar pela audiência de custódia hoje. A reportagem procurou o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) para saber se a prisão foi mantida ou não.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para a contenção e captura do animal. Ele foi imobilizado e conduzido ao centro de zoonoses da Prefeitura de Itumbiara, onde está em observação.

Fonte: O Tempo/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2025/07:11:04

