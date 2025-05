Pix Automático será lançado na próxima semana: saiba como vai funcionar

O Pix parcelado é feito de diferentes maneiras em cada instituição bancária – Foto: Bruno Peres/Agência Brasil/Reprodução/ND

O Banco Central anunciou que o Pix Automático será lançado oficialmente na próxima quarta-feira, em um evento em São Paulo. A nova funcionalidade permitirá que os usuários façam pagamentos recorrentes de forma automática, como já ocorre com o débito automático.

Com o Pix Automático, será possível pagar contas de água, luz, telefone, condomínio, escola, plano de saúde e outros serviços. Basta autorizar previamente o débito e os pagamentos serão feitos automaticamente, sem necessidade de ações manuais a cada mês.

Entre as principais vantagens do Pix Automático estão a instantaneidade das transações e a isenção de tarifas para pessoas físicas. O Banco Central também destaca que a nova funcionalidade tem potencial para alcançar mais usuários que o débito automático tradicional, além de aumentar a eficiência e reduzir custos e inadimplência para as empresas.

Como aderir ao Pix Automático?

Para aderir ao Pix Automático, o cliente deve informar à empresa responsável pelo serviço que deseja usar a nova modalidade. A empresa, então, enviará uma proposta via notificação. Se o cliente concordar, os pagamentos começarão a ser realizados automaticamente, por meio do Pix.

O Pix Automático será obrigatório para pessoas físicas e todos os bancos deverão oferecer o serviço sem cobrança de tarifas. Já para empresas, a adesão será opcional: cada instituição financeira decidirá se vai disponibilizar ou não essa funcionalidade para seus clientes jurídicos.

A cerimônia de lançamento do Pix Automático contará com a presença do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, além de diretores da instituição e representantes da Zetta, parceira no evento.

Diferenças do Pix Automático em relação ao débito automático:

Pagamentos agendados como contas de luz, escola e condomínio poderão ser feitos via Pix.

Não haverá tarifas para pessoas físicas.

Maior alcance de usuários.

Transações instantâneas.

Mais eficiência e menos inadimplência para as empresas.

