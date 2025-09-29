Pix Caixa fora do ar: entenda os motivos e como fazer pagamentos
Foto: Reprodução | Saiba quais são os principais motivos que podem deixar o Pix da Caixa Econômica Federal fora do ar e como contornar a situação.
Criado em novembro de 2020, o Pix atualmente tem 165,8 milhões de usuários, conforme estatísticas do Banco Central de junho de 2024. Em maio deste ano, o sistema superou a marca de R$2,13 trilhões movimentados. Com tantos usuários, é comum que aconteçam instabilidades no sistema de pagamento. Confira neste artigo os motivos que podem deixar o Pix Caixa fora do ar e o que fazer para resolver.
Saiba quais motivos podem causar problemas no Pix
- ● Manutenção do sistema: o Pix da Caixa Econômica Federal pode ficar fora do ar devido a alguma manutenção necessária para manter o sistema funcionando com segurança. Por isso pode haver interrupções temporárias que duram de minutos a algumas horas.
- ● Problemas técnicos: falhas no sistema podem levar a momentos de indisponibilidade. Sobrecarga no sistema, falhas nos equipamentos ou outras complicações inesperadas são alguns dos problemas técnicos que podem ocorrer.
- ● Erros no aplicativo: falhas ou bugs no aplicativo do banco podem causar complicações nas transações realizadas por meio do Pix.
- ● Problemas de rede: instabilidade na rede de dados ou no serviço de internet do usuário pode levar o Pix a ficar fora do ar.
O que fazer quando o Pix estiver fora do ar
- ● Verifique sua conexão com a internet: certifique-se de que sua conexão com a internet está estável e funcionando corretamente. Uma conexão ruim pode ser a causa dos problemas enfrentados.
- ● Mantenha seus aplicativos atualizados: a atualização dos aplicativos da Caixa pode corrigir eventuais falhas e garantir o bom funcionamento dos programas. Verifique se há atualizações disponíveis na loja de aplicativos do seu celular.
- ● Considere utilizar métodos de pagamento alternativos: na indisponibilidade do Pix, use outras formas de pagamento, como transferências bancárias tradicionais, boletos ou cartões de crédito e débito. Essas alternativas são confiáveis e podem ser usadas para garantir que as transações sejam concluídas.
- Se o Pix permanecer fora do ar, considere as seguintes etapas:
- ● Acompanhe o status do Pix e do aplicativo da Caixa. Sites e redes sociais das instituições podem fornecer informações sobre esses problemas.
- ● Entre em contato com o suporte técnico do banco para obter ajuda. Eles podem fornecer informações detalhadas sobre o problema e sugerir soluções. Se o problema for com o aplicativo da Caixa, entre em contato com o suporte da Caixa para resolução.
Conheça o Serasa Crédito
Se além do saldo disponível na Caixa Econômica ou outro banco você precisar de mais dinheiro, a Serasa pode ajudar.
- No Serasa Crédito, você simula e compara ofertas de cartão de crédito, conta digital e empréstimos de acordo com seu perfil financeiro. E o melhor: tudo online e grátis pelos canais oficiais da Serasa. Se houver ofertas disponíveis para o seu CPF, a contratação* leva poucos minutos:
- ● Entre na sua conta com CPF e senha pelo site ou aplicativo da Serasa. Se ainda não tiver cadastro, crie o seu grátis na hora.
- ● Na tela inicial, clique em Pedir cartão de crédito ou Pedir empréstimo e preencha os dados solicitados.
- ● Compare as opções disponíveis e faça a solicitação.
● Pronto! Agora é só aguardar a resposta para finalizar a contratação.
Fonte: Serasa e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2025/10:35:05
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com