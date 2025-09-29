Pix Caixa fora do ar: entenda os motivos e como fazer pagamentos

Se além do saldo disponível na Caixa Econômica ou outro banco você precisar de mais dinheiro, a Serasa pode ajudar.

No Serasa Crédito, você simula e compara ofertas de cartão de crédito, conta digital e empréstimos de acordo com seu perfil financeiro. E o melhor: tudo online e grátis pelos canais oficiais da Serasa. Se houver ofertas disponíveis para o seu CPF, a contratação* leva poucos minutos:



● Entre na sua conta com CPF e senha pelo site ou aplicativo da Serasa. Se ainda não tiver cadastro, crie o seu grátis na hora.

● Na tela inicial, clique em Pedir cartão de crédito ou Pedir empréstimo e preencha os dados solicitados.

● Compare as opções disponíveis e faça a solicitação.

● Pronto! Agora é só aguardar a resposta para finalizar a contratação.

