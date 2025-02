Pix por aproximação começa a valer nesta sexta (28); confira como funciona

Foto: Reprodução | Nova modalidade exclui a necessidade de acessar o aplicativo da instituição financeira para executar transações

O Banco Central (BC) anunciou que a partir da próxima sexta-feira (28) os consumidores poderão realizar pagamentos utilizando o Pix por aproximação.

Assim como já é feito com os cartões de crédito e débito, a funcionalidade permite com que os clientes façam transferências encostando o celular na máquina de cartão.

O consumidor poderá incluir o Pix nas carteiras digitais — Google Pay, Apple Pay Samsung Pay, entre outras —, excluindo a necessidade de acessar o aplicativo da instituição financeira para executar as transações.

A partir do dia 28, a funcionalidade estará disponível para usuários dos produtos do Google e aparelhos Android “que tenham conta em instituições detentoras de contas de clientes participantes do Open Finance”, informou o BC.

O valor máximo para as operações será de R$ 500, podendo ser diminuído, a critério do cliente, ou ainda personalizado com um valor máximo por dia.

O BC explicou que a disponibilidade é facultativa, tanto para carteiras digitais, como para bancos e para provedores de maquininhas. Para saber se a função está disponível no aplicativo é necessário consultar a instituição financeira.

Mesmo com a nova modalidade, a autarquia reforçou que as outras formas pagamento via Pix, como a chave e o QR Code ainda devem continuar existindo.

Desde outubro do ano passado, o Pix por aproximação começou a ser liberado de maneira gradual.

Na ocasião, o projeto-piloto permitia que correntistas da instituição pudessem realizar compras apenas aproximando o celular da maquininha da Cielo, em estabelecimentos comerciais previamente habilitados em Brasília e em São Paulo.

Como irá funcionar?

Para ativar o Pix por aproximação na carteira digital, é necessário vincular a conta na carteira, parecido com o que é feito com os cartões de pagamento.

Nesta etapa, o cliente será automaticamente direcionado para a instituição financeira onde possui conta para confirmar a autorização.

No momento do pagamento, basta optar pelo pagamento via Pix, aproximar o celular, revisar se as informações do pagamento estão corretas e confirmar.

