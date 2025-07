Pix solidário: Pai precisa de ajuda para buscar filhos após tragédia em Novo Progresso

Benedito Braz Pinheiro Vieira enfrenta um dos momentos mais difíceis de sua vida. Sua ex-esposa, Rayane Nascimento Pontes, de 29 anos, faleceu de forma trágica na madrugada do último sábado (28), após um incêndio atingir sua residência por volta das 3h40, em Novo Progresso (PA). A jovem morreu carbonizada.

O casal tinha três filhos pequenos, que após o ocorrido foram encaminhados para um abrigo na cidade. As crianças, ainda em choque com a perda da mãe, estão agora vulneráveis e sob risco de serem colocadas para adoção.

Braz, que mora em Porto de Moz (PA), precisa realizar uma longa viagem até Novo Progresso para buscar os filhos e trazê-los de volta para junto de sua família. No entanto, ele não tem condições financeiras de arcar com os custos da viagem e estadia.

Por isso, amigos e familiares iniciaram uma campanha solidária via Pix para arrecadar recursos e ajudar esse pai a reunir sua família. Qualquer valor é bem-vindo.

📌 Chave Pix: 91982321311

📛 Nome: Benedito Braz Pinheiro Vieira

🏦 Banco: PicPay

Doe qualquer valor e compartilhe. Cada ajuda conta!

Fonte: Jornal Folha do Progresso

