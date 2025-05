Placa de metal cai no MorumBis e fere torcedores durante jogo do São Paulo na Libertadores

Foto: Reprodução | O incidente ocorreu no setor Cadeira Térrea Oeste do estádio.

Dois torcedores do São Paulo precisaram ser internados após serem atingidos por uma placa de metal que se desprendeu da arquibancada do MorumBis, durante a partida contra o Libertad, válida pela Libertadores. O incidente ocorreu no setor Cadeira Térrea Oeste do estádio.

De acordo com nota divulgada pelo clube, a estrutura cedeu após torcedores da Arquibancada Oeste baterem na placa enquanto comemoravam o gol marcado por Lucca, aos 45 minutos do segundo tempo. Quatro pessoas foram atingidas, mas apenas duas precisaram ser encaminhadas ao hospital.

Um homem de 49 anos sofreu um corte na cabeça, enquanto o filho dele, de 17 anos, teve escoriações. Ambos foram levados conscientes e em estado estável ao Hospital do Campo Limpo, conforme os protocolos de atendimento.

O São Paulo informou que acompanha de perto a situação e está prestando todo o suporte necessário às vítimas. O clube também afirmou que as imagens do estádio serão analisadas para identificar os responsáveis pelo episódio e, se for o caso, avaliar a necessidade de transferência para outra unidade de saúde.

