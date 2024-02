Placas de trânsito amassadas, arrancadas do chão, furtadas ou alvos de demais formas de vandalismo, ainda é uma triste realidade em Novo Progresso, no Pará.

Constantemente, o Departamento Municipal de Trânsito, precisa fazer reparos nos dispositivos.

Na noite deste sábado 3 de fevereiro de 2024, para domingo 4, o vandalismo tomou conta das ruas de Novo Progresso, vídeo abaixo mostra o vandalismo em vias publicas da cidade.

Prejuízo- “Reparos de bens públicos depredados saem caro para a prefeitura e, além disso, prejudicam a própria comunidade. Esse tipo de ação vem ocorrendo com certa frequência e os motivos da depredação do patrimônio público são os mais irrelevantes possíveis”.

Clique AQUI e assista no INSTAGRAM

As placas de trânsito trazem informações para orientar sobre as regras de tráfego, informar sobre as condições da via e alertar sobre proibições, restrições, obrigações no uso do local, dentre outras funções, tudo para tentar evitar e amenizar o índice de acidentes.

Imagem de câmeras de segurança mostra duas pessoas depredando o patrimônio publico em Novo Progresso- (veja abaixo)

“Quem o pratica, não tem consciência de que aquele material está ali para evitar acidentes em trechos críticos, e tem como principal objetivo preservar a vida de pessoas inocentes, inclusive a do próprio vândalo”.

Clique Aqui e Assista ao vídeo

Furtar, danificar ou destruir a sinalização é considerado crime contra o patrimônio público. Quem for flagrado pode cumprir pena de seis meses a três anos de prisão, além de multa.

A população pode denunciar o vandalismo ao patrimônio público.

Furtar, amassar, pichar ou arrancar placas de trânsito é crime contra o patrimônio público, conforme o Artigo 163 do Código Penal, inclusive com pena de seis meses a três anos e multa.

Assista ao vídeo

Placas de trânsito são alvos de constante vandalismo no município de Novo Progresso;Câmeras de segurança flagrou ação dos vândalos;

Clique no link e assista e leia mais>https://t.co/pzb9hQC3iC pic.twitter.com/qGpWhpK2l6 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 4, 2024

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/02/2024/07:16:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...