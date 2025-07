Placas e Rurópolis são incluídos pela primeira vez no Mapa do Turismo Brasileiro

Foto: Reprodução | O Mapa do Turismo Brasileiro é o principal instrumento de orientação do Ministério do Turismo para definição de investimentos e ações de promoção dos destinos.

Placas e Rurópolis, no oeste do Pará, estão entre os cinco municípios paraenses incluídos pela primeira vez no Mapa do Turismo Brasileiro. Os outros três são: Senador José Porfírio, São Domingos do Araguaia e São Domingos do Capim. A inclusão ocorreu no último mês de junho.

O Mapa do Turismo Brasileiro é o principal instrumento de orientação do Ministério do Turismo para definição de investimentos e ações de promoção dos destinos. Sua construção é feita com base em critérios técnicos, conforme a Portaria MTur nº 9, de 24 de abril de 2025, como a existência de órgão municipal de turismo, conselho ativo, orçamento específico para o setor e prestadores de serviços inseridos no Cadastur.

Para integrar o Mapa do Turismo Brasileiro, os municípios precisam estar articulados regionalmente e apresentar comprovações que demonstrem sua capacidade de desenvolver o turismo de forma planejada e sustentável.

O que os destinos oferecem?

O município de Placas, que tem essa denominação devido ao grande número de placas existentes em determinado trecho da rodovia BR-230 (Transamazônica), tem despontado para o turismo ecológico.

O Rio Jamanxim, que banha o município, é um dos principais atrativos, com águas propícias para banhistas e a prática de pesca esportiva. Além disso, o município oferece a oportunidade de contato com a natureza, com áreas de mata preservada e potencial para atividades de trilhas e observação da fauna local. Outro atrativo é a Cachoeira da Traíra.

A parte cultural é outro atrativo para os visitantes, a Festa do Padroeiro, um evento religioso e cultural que atrai visitantes da região. Além disso, conta com a realização de eventos que valorizam artistas locais e grupos de dança, como: Grupo B’Boys (dança secular), Grupo Pérolas da Adoração (dança Gospel), Grupo Onça Pintada (dança secular), Banda Adonai (gospel).

Em junho, tem arraiais por toda a cidade, sendo o mais tradicional o Arraial da Rua Santo Antônio. E no dia 26 de setembro, a grande festa de aniversário da cidade.

Rurópolis, distante 218 km de Santarém pela BR-163, oferece diversas opções de turismo, com destaque para suas belezas naturais. Entre os principais atrativos estão a Cachoeira do Grim, a Caverna da Dorinha, a Floresta Nacional de Tapajós e a Praça Cívica. A cidade conta com opções de hospedagem e boa gastronomia.

Cachoeira do Grim: Localizada a 12 km da cidade, possui uma queda d’água de aproximadamente 20 metros, cercada por paredões rochosos e um poço natural, ideal para banho e prática de rapel.

Caverna da Dorinha: Uma das duas cavernas visitáveis em Rurópolis, oferece uma experiência única em meio à natureza.

Floresta Nacional dos Tapajós: Um local de grande importância ambiental, com trilhas, comunidades locais e a possibilidade de contato com a rica biodiversidade da região.

Rio Cuparí e Igarapé Leitoso: Opções para quem busca atividades aquáticas e contato com a paisagem fluvial da região.

Balneário da Cachoeira: Um espaço para lazer e banho em um ambiente natural.

Praça Cívica: Um espaço de convivência e lazer no centro da cidade, com o Monumento das Bandeiras como um de seus destaques.

Santarém no Mapa do Turismo Brasileiro

O município de Santarém, polo da região do Baixo Amazonas, está consolidado no Mapa do Turismo Brasileiro, ocupando uma posição de destaque como um importante destino turístico do Pará e do Brasil. A inclusão no mapa, que faz parte do Programa de Regionalização do Ministério do Turismo, demonstra o reconhecimento do potencial turístico da cidade, impulsionando seu desenvolvimento e abrindo portas para investimentos e financiamentos específicos para o setor.

Com a inclusão no Mapa do Turismo, o município agora conta com uma plataforma oficial que facilita a consulta sobre sua infraestrutura turística. No site do Ministério do Turismo, turistas podem acessar informações detalhadas sobre a cidade, incluindo opções de hospedagem, alimentação e pontos turísticos.

A validade de registro no Mapa do Turismo Brasileiro é de um ano. Esse registro pode ser feito a qualquer momento, desde que o município atenda aos requisitos estabelecidos e submeta a documentação necessária por meio do Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro.

