Planeta Água: 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia segue até domingo (26) com ampla participação da juventude

Moradora de Luziânia (GO), Raíssa Lopes, 17 anos, levou à 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia um trabalho sobre a importância do oceano como produtor de oxigênio para o planeta. Fotos: Vitor Vasconcelos – Secom/PR

Evento na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, une cultura oceânica, inovação e o futuro do país. Foco é popularizar o conhecimento científico

“Aqui eu soube de várias informações novas sobre o próprio oceano, podendo acrescentar no nosso projeto também. O nosso objetivo é trazer maior conscientização às pessoas que não vivem perto do oceano, como o Cerrado, porque muitas pessoas têm a ideia de que não é preciso saber sobre o oceano por não morar perto dele. Só que isso é errado porque o oceano é muito importante para a nossa vida, por ser um dos maiores produtores de oxigênio do planeta.”

O depoimento é de Raíssa Kayori Okagama Lopes, 17 anos, aluna do Colégio Estadual Oswaldo da Costa Meireles, em Luziânia (GO), uma das milhares de estudantes que participam da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), em Brasília. Uma das maiores iniciativas de popularização científica do país, a Semana tem como tema “Planeta Água: a Cultura Oceânica para Enfrentar as Mudanças Climáticas no meu Território”.

“Nós trouxemos maquetes táteis para pessoas deficientes visuais e permitir um maior entendimento em sala de aula, transformando em um ambiente acessível, criativo e com maior aprendizagem”, completou a estudante goiana, que conta ter visitado estandes de realidade virtual tendo o oceano como cenário e projetos que abordam a poluição marítima, com ênfase no descarte de esgoto e plástico. Na avaliação da jovem, exposições, feiras e eventos como a SNCT colaboram para criar um ambiente mais amplo, interativo, didático e pedagógico para educar e informar sobre temas urgentes.

O pavilhão da SNCT foi montado na Esplanada dos Ministérios, com o propósito de ser um grande laboratório de ideias, experiências e descobertas. Entre estandes, exposições e debates, a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos, deu o tom da mostra ao anunciar uma chamada pública de R$ 100 milhões para o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial voltadas à proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital.

O investimento do MCTI, em parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), mobiliza pesquisadores e startups em torno de um desafio urgente: garantir que o avanço tecnológico caminhe junto com a segurança da infância e da juventude. “Queremos promover ambientes digitais seguros, inclusivos e educativos, estimulando pesquisadores e startups a encontrarem soluções tecnológicas de proteção. É a ciência como aliada na defesa da infância”, afirmou Luciana Santos.

A medida complementa as novas diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA Digital (Lei nº 15.211), reforçando o compromisso do Governo do Brasil em construir um ambiente virtual mais saudável, confiável e humano.

Criada há 21 anos, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é hoje o maior movimento de popularização científica do País. De 21 a 26 de outubro, atividades presenciais e digitais ocorrem em todo o Brasil, aproximando a ciência da vida cotidiana.

PROTAGONISMO DA JUVENTUDE — A ministra também falou sobre a importância de inspirar os jovens e despertar novas vocações científicas, convidando o público a se enxergar como parte desse movimento de transformação. “Queremos que cada jovem que passar por aqui se veja como parte desse futuro. Que entenda que o conhecimento é um caminho de liberdade, de criação e de oportunidades”, complementou a ministra.

A estudante catarinense Inaê Reddiga, 17 anos, cursa o 3º ano do ensino médio no Centro Universitário da Fundação Educacional de Brusque (Unifebe) e exaltou a importância da preservação dos oceanos. “Os oceanos, principalmente, estão sofrendo muito com a diminuição das espécies, dos corais e das águas, que são extremamente importantes pra gente, já que a maior parte do oxigênio terrestre vem das águas”, justificou. “Então, proteger as águas acaba sendo muito importante para nossa própria proteção e para proteção de todo o ecossistema da terra”, acrescentou.

Inaê também celebrou o protagonismo da participação de jovens no evento. “Eu vi que tem muitos estandes interessantes e muito incentivo à pesquisa, à cultura e à ciência, e eu acho que isso é muito importante para os jovens, porque estou vendo também muitas crianças pequenas de muitas escolas vindo para cá”, avaliou a jovem, que detalhou o projeto apresentado por ela.

“Meu projeto é uma construção de caixa com sistema de aquecimento automatizado para abelhas sem ferrão, porque eu sou de Santa Catarina, e lá os meliponicultores sofrem muito no inverno por causa da perda de colônia em decorrência do frio extremo. E a caixa que a gente criou dá uma segurança maior e auxilia durante os meses frios”, explicou a jovem catarinense.

CIÊNCIA E SOCIEDADE – O secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social (Sedes), Inácio Arruda, ressaltou que a SNCT se firmou como um espaço de aproximação entre ciência e sociedade. “A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é um ponto de popularização da ciência. A cada ano escolhemos um tema e percorremos o Brasil, mobilizando estados, municípios e instituições em torno do conhecimento e da transformação social que ele proporciona”, explicou.

Arruda lembrou que o tema deste ano reforça a conexão entre ciência, meio ambiente e a agenda global da Década do Oceano. “É o oceano, de onde todos nós viemos, de onde surgiu a vida na Terra. É um tema muito caro para todos nós e fruto de um debate intenso com as Nações Unidas e com a Década do Oceano. Em 2027, o Brasil vai sediar a Conferência Mundial do Oceano, uma conquista que nasce desse trabalho coletivo de universidades, institutos e escolas”, concluiu o secretário.

PARTICIPAÇÃO REGIONAL — A 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia convida o público a refletir sobre a relação entre o oceano, o clima e o modo como vivemos em cada canto do país.

Durante a cerimônia de abertura, Luciana Santos lembrou que a ciência não é feita apenas em laboratórios, mas também nas escolas, nas periferias e nas comunidades. “A ciência está em tudo: no vai e vem das ondas, na previsão do tempo, na cozinha e até no chute a gol. Mostrar isso é despertar vocações, abrir janelas e inspirar novas gerações”, destacou.

O Pavilhão da SNCT reúne experiências imersivas e espaços interativos — como o Laboratório das Marés, o Parque Pop Espacial, o Geopark, o Espaço Conexões e o Oceanário do Sesc-DF, com projeções em 360° sobre biologia marinha.

Biologia é a disciplina favorita da estudante Keren Rebeca, do Centro Educacional 02 de Brazlândia, região administrativa do Distrito Federal, que visitou as atividades da 22ª SNCT e demonstrou satisfação em aprender mais sobre os conhecimentos ensinados em sala de aula. “Tem várias coisas que foram muito legais de aprender mais sobre o tema do oceano, que eu acho que é um tema muito importante. E também conscientizar mais sobre o microplástico que já está presente em todo o oceano e que afeta a nossa vida e também afeta a vida marinha”, contou a jovem de 15 anos.

SEMINÁRIO INTERNACIONAL — A programação também conta com o Seminário Internacional de Popularização da Ciência, com representantes de mais de dez países, e com o Concurso de Maquetes Mais Ciência nas Escolas, que celebra o protagonismo estudantil e o aprendizado pela experimentação.

Renata Cajado, 15 anos, do Colégio Estadual do Campo Rômulo Galvão, em Caldeirão Grande (BA), definiu a programação da Semana como uma experiência única

DIREITO DE APRENDER — Mais do que uma mostra de descobertas, a SNCT é uma celebração do direito de aprender, experimentar e transformar o mundo com base no conhecimento. “A ciência é uma ponte entre o que somos e o que queremos e podemos ser”, concluiu a ministra Luciana Santos.

Representando a região Nordeste, a estudante Renata Cajado, 15 anos, do Colégio Estadual do Campo Rômulo Galvão, em Caldeirão Grande (BA), definiu a programação da Semana como uma experiência única por permitir que alunos apresentem seus projetos enquanto aprendem com outros desenvolvidos por estudantes vindos de todas as regiões do país.

“Estou achando perfeito porque são projetos muito diferentes que eu não tive muito contato e aqui estou tendo. Espero vir muito mais vezes aqui. Estamos apresentando nosso projeto sobre a Caatinga, que a nossa ideia inicial e objetivo é mostrar, não só para a nossa comunidade escolar, mas para pessoas de todos os lugares, a importância de se conhecer mais sobre a Caatinga, um bioma tão único como o nosso, exclusivamente brasileiro”, relatou.

TROCA DE CULTURA — Para Henrique Luiz Lange, aluno de 16 anos do Colégio Estadual Vereador Dionel Charello, em Morretes (PR), o encontro é uma oportunidade de aprender mais sobre os oceanos e biomas brasileiros. “É uma troca de cultura e diversidade bem legal. Dialoga bastante com aquilo que aprendemos na aula, só que ainda mais complexo, estudado mais, focado mais, para que possamos ir mais longe nos estudos, de forma bem detalhada”, disse o jovem paranaense.

ESCOLAS DO DF VISITAM — Por meio de uma parceria com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, foram organizadas caravanas de ônibus que visitarão o evento. A parceria faz parte do Circuito de Ciências do DF, que promove a popularização da ciência. A expectativa é que até domingo, 26 de outubro, quase 12 mil estudantes de 188 escolas da rede pública e particular do Distrito Federal passem pelo pavilhão.

Mariana Martins, aluna do Centro de Ensino Médio (CEM) 01 de Sobradinho (DF), levou à Semana, com um grupo de colegas, a apresentação de um projeto sobre enchentes e como o cidadão pode contribuir para evitá-las em suas cidades. “Nosso projeto foca no cuidado que as pessoas devem ter para não ocorrerem enchentes, alagamentos e tudo que possa acabar com a nossa sociedade. Eu vi só alguns estandes e achei bem interessante porque realmente falam muito sobre esse tema, que é algo extremamente importante para a sociedade”, pontuou.

