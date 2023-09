Planos de fuga, esconderijo sob lona e melancia aberta com a cabeça: polícia dos EUA revela detalhes da fuga de Danilo Cavalcante

Danilo Cavalcante é transferido nos EUA — Foto: Matt Rourke/AP

Criminoso contou para autoridades que escondeu fezes para não deixar rastros e que considerou se render.

Após 14 dias de buscas que envolveram agentes da SWAT, do FBI e da Polícia da Pensilvânia, o brasileiro Danilo Cavalcante foi capturado na quarta-feira (13). O criminoso foi condenado à prisão perpétua em 2021 por matar a facadas a ex-namorada Débora Evangelista Brandão.

Durante as duas semanas em que passou se escondendo da polícia, o brasileiro fez planos para fugir dos Estados Unidos. Sua ideia era roubar um carro e ir para o Canadá ou para Porto Rico.

“Ele disse que a presença policial neste perímetro estava se tornando muito intensa e que ele sentia que precisava sair da área”, disse Robert Clark, vice-marechal dos EUA, à AP.

Mais abaixo, veja a cronologia da fuga de Danilo.

Segundo as autoridades, Cavalcante disse que não comeu nos primeiros três dias depois de escapar do presídio no Condado de Chester, na Pensilvânia. Para sobreviver, ele bebeu água do riacho e roubou uma melancia de uma fazenda e a quebrou com a cabeça.

“Não sei se ele era particularmente habilidoso. Ele estava desesperado”, disse o tenente-coronel George Bivens, em entrevista coletiva. “Você tem um indivíduo cuja escolha é voltar para a prisão e passar o resto da vida em um lugar onde você não quer estar, ou continuar tentando escapar da captura. Ele escolheu escapar da captura.”

Esconderijo sob lona

A extensa área de busca consistia em quilômetros de florestas densas, bairros residenciais e até mesmo Longwood Gardens, um dos principais jardins botânicos do país, onde uma câmera de vigilância o flagrou andando pela área com uma mochila, mochila e moletom com capuz.

Usando o terreno difícil a seu favor, Cavalcante permaneceu parado por dias seguidos e só se movia à noite, escondendo-se em uma folhagem tão densa que equipes de busca chegaram a poucos metros dele em três ocasiões distintas. O criminoso também utilizou uma espaço com escombros cobertos por uma lona para se esconder.

Cavalcante ainda contou para os policiais que cobriu suas fezes com folhas para esconder seus rastros das centenas de agentes da lei federais, estaduais e locais que procuravam por ele.

Cavalcante considerou se render

A certa altura da fuga, Cavalcante disse aos investigadores, ouviu uma mensagem transmitida por um helicóptero da polícia em português, instando-o a se render. De acordo com Clark, o criminoso chegou a considerar a hipótese, pois tinha medo de morrer.

“Ele disse: ‘Eu sabia que tinha que pagar pelo que tinha feito. No entanto, eu não estava disposto a pagar com a minha vida’”, disse o oficial.

Veja mais detalhes sobre a fuga abaixo:

Infográfico mostra o histórico de Danilo Cavalcante desde sua fuga até a captura — Foto: Bianca Batista; Dhara Assis; Max Francioli; Wagner Magalhães e Gabs/Arte/g1

Fonte: Giuliana Viggiano, g1/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/09/2023/17:23:08

