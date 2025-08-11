Plantão da 16ª Seccional registra casos de assalto e embriaguez ao volante no fim de semana

(Foto: Reprodução) – Plantão Policial: confira as principais ocorrências de Santarém

Ocorrências envolveram ainda adolescente flagrado dirigindo e furto de moto.

O plantão do fim de semana foi movimentado na 16ª Seccional Urbana de Santarém, no oeste do Pará. Na madrugada de domingo (10), um adolescente foi assaltado e teve o celular roubado em via pública. Ele conseguiu rastrear o aparelho por meio de outro dispositivo e acionou a polícia, que localizou e recuperou o telefone.

Ainda no domingo, no bairro Santarenzinho, um homem foi flagrado dirigindo embriagado. Ele foi detido e teve fiança arbitrada em três salários mínimos, valor que foi pago antes de sua liberação.

Outro caso registrado na Seccional foi o de um pai que permitiu que o filho menor de idade dirigisse. O adolescente, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi flagrado por agentes de trânsito e levado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Por fim, a polícia registrou o furto de uma moto na travessa Professor Carvalho, por volta das 4h. O veículo é uma Honda XRE 190, de cor vermelha, placa RXD 5G26. O dono informou que o tanque estava quase vazio, o que pode levar o suspeito a parar em algum posto para abastecer.

As autoridades reforçam a importância de acionar a polícia em caso de informações sobre os envolvidos nas ocorrências, para auxiliar nas investigações e garantir mais segurança à população.

