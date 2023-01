PM acusado de matar a esposa policial vai a julgamento em Ananindeua

Cabo Andreza Araújo, da PM, ao lado do marido, também policial militar, e principal suspeito do feminicídio — Foto: Reprodução

Vítima foi morta com um tiro disparado pela arma de fogo do acusado, segundo a perícia.

Começou nesta segunda-feira (30) o julgamento do Policial Fagner Santos Lima de Nascimento, acusado de matar sua ex-companheira, a policial militar Andreza Maria da Silva Araújo do Nascimento, que era cabo da Polícia Rodoviária Estadual.

O crime aconteceu em 2020. Na época, testemunhas afirmavam que o casal teve uma discussão quando houve o tiro de arma de fogo que atingiu a vítima no tórax. Já o acusado alegou que ela se suicidou.

Durante investigações sobre o caso, o acusado foi preso pela polícia, devido às divergências encontradas no caso. Segundo a perícia criminal, a posição e o orifício feito com a arma do crime não seguia a mesma linha de raciocínio da história contada pelo ex-companheiro da vítima.

Informações divulgadas por familiares afirmam que o julgamento segue no Fórum de Ananindeua com previsão de dois dias de júri. Até a publicação desta matéria, a polícia não se pronunciou sobre o caso. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 30/01/2023

