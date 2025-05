PM apreende 85 caixas de cigarro com notas fiscais irregulares em Santarém

Foto: Reprodução | A carga foi interceptada durante abordagem a ônibus na noite de segunda-feira (26). Apenas 10 caixas possuíam nota fiscal, mas com informações inconsistentes, segundo a Polícia Militar.

A Polícia Militar do 35º Batalhão apreendeu, na noite desta segunda-feira (26), em Santarém, no oeste do Pará, cerca de 85 caixas de cigarro durante uma abordagem a um ônibus intermunicipal. A carga foi encaminhada para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, após constatação de irregularidades nas notas fiscais apresentadas.

Segundo o tenente Victor, que participou da ação, os policiais suspeitaram da mercadoria durante a revista e identificaram que apenas 10 das 85 caixas possuíam nota fiscal. No entanto, até essas apresentavam erros nos dados.

“As notas estavam com informações inconsistentes, como quantidades divergentes e horários de emissão que ultrapassavam o previsto. Caracteriza-se como descaminho, já que não havia a documentação correta que comprovasse a legalidade da carga”, informou tenente Victor da Polícia Militar.

Ainda durante os procedimentos, um representante da empresa responsável pela carga compareceu à delegacia e apresentou nova documentação. No entanto, segundo a Polícia, a nota também não foi validada.

Um agente CEFA esteve na delegacia e acompanhou a ocorrência. A carga deverá ser encaminhada para os procedimentos administrativos e fiscais cabíveis.

A Polícia Civil investiga o caso e não descarta a possibilidade de que o material tenha sido introduzido no estado de forma ilegal.

