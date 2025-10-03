PM apreende cerca de 50 Kg de drogas em embarcação durante operação integrada em Santarém (PA)

Material apreendido pela Polícia Militar em Santarém — Foto: Kamila Andrade/g1

No momento da apreensão ninguém foi preso. O entorpecente foi localizado com ajuda de cão farejador.

Uma operação integrada das forças de segurança resultou na apreensão de aproximadamente 50 quilos de drogas na região de Santarém, oeste do Pará. A ação envolveu o 3º Batalhão da Polícia Militar, o 35º BPM, o 2º Batalhão de Missões Especiais (BME), além de fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa).

De acordo com o comandante do Comando de Policiamento Regional 1 (CPR-1), coronel Rodrigo Aleixo, a abordagem foi feita em uma embarcação que passava pela frente da cidade. O entorpecente foi localizado com o auxílio da cadela farejadora Ísis, do BME.

“Foi um trabalho integrado de todos os batalhões, em conjunto com os órgãos de fiscalização. O cão-farejador conseguiu identificar o local onde a droga estava escondida. Estimamos cerca de 50 quilos de entorpecentes apreendidos, mas a pesagem oficial ainda será realizada”, explicou o coronel Aleixo.

O comandante destacou ainda que essa é a segunda grande apreensão em menos de duas semanas. “Na semana passada, conseguimos apreender 18kg pelos rios. Agora, chegamos a 50kg. Nossa meta é intensificar ainda mais o combate ao tráfico na região. Queremos chegar a toneladas apreendidas”, afirmou.

O tenente-coronel Joselde Barbosa, comandante do 3º BPM, reforçou a importância da retirada do entorpecente de circulação.

“Esse é um benefício incalculável para a sociedade. São muitas famílias que deixam de ser atingidas pelo crime e pelo material nocivo que iria abastecer a região”, disse.

O comandante do 35º BPM, tenente-coronel Eduardo Carvalho, também ressaltou a força da união entre os órgãos. “Foi uma operação minuciosa, com o empenho de todas as equipes, que mostra o quanto a integração fortalece os resultados”, pontuou.

Segundo a Polícia Militar, o material apreendido foi apresentado na delegacia de Santarém, onde ficará à disposição da Polícia Civil, responsável pela investigação para identificar os responsáveis pelo carregamento.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/10/07:33:03

