PM apreende drogas e prende homem por porte ilegal de arma de fogo no sudeste do Pará

(Foto:Divulgação/PMPA) – No último sábado (16), equipes do 1º Batalhão de Missões Especiais (1º BME) da Polícia Militar apreenderam grande quantidade de entorpecentes e prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo. As duas ocorrências aconteceram em Marabá, sudeste paraense.

Policiais militares do 1° BME realizavam rondas ostensivas no bairro Nossa Senhora de Aparecida quando observaram um homem saindo de uma residência que, ao avistar os policiais, tentou fugir, mas foi rapidamente alcançado.

Durante as buscas foram encontrados 102 tabletes de maconha, oito tabletes de oxi, uma pistola Taurus, além de outros objetos. Todos os entorpecentes foram apresentados na delegacia de Polícia Civil do município para a realização dos procedimentos cabíveis.

Rodovia transamazônica

Os policiais realizavam patrulhas pela rodovia transamazônica na frente do hotel Inácio’s Plaza quando observaram um veículo branco estacionado de forma suspeita no acostamento da BR-230.

Durante a abordagem um homem encontrava-se com visíveis sinais de embriaguez e portava uma pistola da marca Taurus calibre 9 milímetros, contendo dois carregadores com 33 munições. O homem foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil do município para a realização dos procedimentos necessários.

Fonte:| PMPA/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2023/14:46:54

