PM apreende drogas e prende mulher durante operação em Santarém

Santarém (PA) — Uma operação da Polícia Militar realizada na noite desta segunda-feira (20), por volta das 22h15, resultou na apreensão de drogas, dinheiro e materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes, no bairro da Matinha, em Santarém, oeste do Pará.

A ação ocorreu após uma denúncia anônima apontar que um homem identificado como João Pedro de Sousa do Carmo estaria comercializando drogas em frente à própria residência, localizada na Rua Ademaro Neves.

Ao chegar ao local, os policiais visualizaram o suspeito em uma motocicleta preta. Ao perceber a aproximação das viaturas, ele fugiu, entrando em casa e pulando muros de residências vizinhas. Apesar do cerco policial, João Pedro conseguiu escapar.

Dentro da residência, os militares sentiram um forte odor de entorpecentes e encontraram uma mulher, que se apresentou como esposa do suspeito. Durante as buscas, foram apreendidos:

14 invólucros de oxi

5 porções de maconha

5 porções de cocaína

1 saco de pasta base de cocaína molhada

R$ 1.211,00 em espécie

2 balanças de precisão

sacos plásticos usados para embalar drogas

2 relógios dourados

5 celulares de diferentes marcas

1 bacia contendo barrilha (usada no preparo de entorpecentes)

A mulher informou que todo o material pertencia ao marido, responsável pela comercialização. Durante a checagem no Banco Nacional de Mandados de Prisão, foi constatado que João Pedro possui mandado de prisão em aberto por regressão cautelar e consta como evadido do sistema prisional.

Todo o material apreendido e a mulher foram conduzidos à 16ª Seccional Urbana de Santarém, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

A Polícia Militar reforçou que a ação faz parte do trabalho contínuo de combate ao tráfico de drogas no município e na região oeste do Pará.

Fonte: Fonte: g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2025/12:06:35

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...