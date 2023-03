PM apreende fuzis e munições, no Pará

(Foto:Reprodução) – Uma operação da PM realizada por equipes do 50º Batalhão da Polícia Militar (50º BPM), unidade vinculada ao Comando de Policiamento Regional IV (CPR IV), resultou na apreensão de armas de grosso calibre, munições e explosivos.

A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (15), na zona rural do município de Jacundá, na região sudeste do estado.

Após receber, por meio de denúncias anônimas, diversas informações sobre uma movimentação suspeita em uma residência localizada na estrada vicinal do Jeremias, a unidade organizou uma ação para verificar as informações. os agentes encontraram a casa indicada, porém ninguém estava no local.

Durante as buscas foram encontrados dois Fuzis, calibre .50 milímetros(mm), semi automáticos, um Fuzil AK 47, calibre 556mm, um Fuzil, Calibre 762mm e, aproximadamente, 500 munições de diversos calibres. Além disso, também foram apreendidos 50 kg de material explosivo.

Todo material apreendido foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Jacundá, onde foi apresentado para autoridade policial de plantão.

Por:Jornal Folha do Progresso em 16/03/2023/09:55:03 com informações da Seduc

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...