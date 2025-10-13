PM apreende mais de 120 kg de drogas e prende dois suspeitos na BR-230

Foto:Reprodução | Os suspeitos foram identificados como Carlos André Mendonça de Aquino e Mateus Ramalho da Silva. Segundo a ocorrência, um deles tentou fugir no momento da abordagem e ambos demonstraram nervosismo

Dois homens foram presos na tarde de sábado (11) durante uma operação do 4º Batalhão de Polícia Militar, vinculada ao Comando de Policiamento Regional II (CPR II). A ação ocorreu no quilômetro 63 da BR-230, durante patrulhamento de rotina realizado por guarnição que retornava de rondas na Vila Santana, em Marabá.

De acordo com o boletim policial, os militares abordaram um veículo modelo Chevrolet Spin, de cor cinza, após perceberem manobra suspeita na rodovia. O condutor tentou fugir, mas foi interceptado cerca de um quilômetro à frente. Durante a revista, os policiais encontraram no porta-malas 119 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 128 quilos, e três tabletes de skunk, com peso de cerca de 1,6 quilo.

Os suspeitos foram identificados como Carlos André Mendonça de Aquino e Mateus Ramalho da Silva. Segundo a ocorrência, um deles tentou fugir no momento da abordagem e ambos demonstraram nervosismo. No interior do veículo, os policiais também localizaram três aparelhos celulares — dois de uso pessoal e um terceiro que seria utilizado para comunicação com o destino da droga — além de um equipamento de internet via satélite.

Os suspeitos informaram que vinham de Imperatriz (MA) e levariam o entorpecente para Marabá (PA). Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados por tráfico de drogas. O material apreendido foi apresentado à autoridade policial para os devidos procedimentos legais.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/10/2025/07:00:00

