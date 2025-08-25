PM apreende mais de 16kg de drogas em embarcação no porto de Terra Santa e prende suspeito

Baiano foi preso em Terra Santa-PA por suspeita de tráfico interestadual de entorpecentes — Foto: Polícia Militar / Divulgação

Dividida em 14 tabletes, a droga do tipo “Skank” estava sendo transportada em uma mala e uma mochila.

Um jovem de 25 anos, natural de Salvador-BA, foi preso pela Polícia Militar por suspeita de tráfico interestadual de entorpecentes. A prisão foi realizada no início da noite de domingo (24), durante fiscalização de rotina em uma embarcação que estava ancorada no Porto Hidroviário de Terra Santa, no oeste do Pará.

A fiscalização realizada no âmbito da Operação Tolerância Zero, já havia passado por outras embarcações. No barco onde a droga foi encontrada, o baiano de 25 anos apresentou bastante nervosismo quando a equipe do 4° PEL do 41º BPM, chegou.

Em conversa com os policiais, o suspeito informou que estaria vindo do município de Manaus-AM com destino à cidade de Santarém. Ele autorizou a verificação de suas bagagens, sendo localizados 14 tabletes de maconha tipo “Skank”, dentro de uma mala de cor azul e em uma mochila preta. Após a pesagem, o material apreendido totalizou 16,170 kg.

O suspeito recebeu voz de prisão ainda na embarcação, sendo conduzido em seguida à Delegacia de Polícia Civil de Terra Santa, onde foi apresentado juntamente com o entorpecente para autuação em flagrante.

“É a segunda apreensão de drogas em dois dias, em embarcações proveniente do Estado do Amazonas. Isso é resultado da intensificação das abordagens visando o combate ao tráfico de drogas na área do 41º BPM”, informou o Comandante do Batalhão, Major Loris Figueira.

