PM apreende mais de 4 kg de drogas escondidas em eletrodomésticos durante operação em Juruti (PA)

Foto:Reprodução | A Polícia Militar do Pará, por meio do Comando de Policiamento Regional I (CPR I) e com atuação do 18º Batalhão, realizou uma importante apreensão de drogas no município de Juruti, região do Baixo Amazonas, durante a Operação Sucuri Verde, na quarta-feira (11).

As equipes de fiscalização abordaram uma embarcação que fazia o trajeto Manaus (AM) – Santarém (PA), transportando 160 passageiros e 15 tripulantes.

Durante vistoria no setor de encomendas, os policiais identificaram um forte odor característico de entorpecentes. Diante da suspeita, dois volumes foram abertos, e no interior foram encontrados quatro tabletes de substância análoga a skunk, totalizando 4,3 quilos.

A droga estava escondida dentro de um aspirador de pó e uma air fryer, em uma tentativa de burlar a fiscalização.

Segundo informações repassadas à polícia, a encomenda seria retirada em Santarém por um indivíduo que utilizava identidade falsa. O suspeito, foragido da Justiça, viajava em outra embarcação com o mesmo destino. Ele foi localizado e preso pelas equipes da PM na Base Candiru.

A Operação Sucuri Verde tem como principal objetivo combater o tráfico de drogas pelas rotas fluviais da Amazônia, frequentemente utilizadas por organizações criminosas para o transporte de entorpecentes entre os estados da região Norte.

Fonte: O Impacto/PM-PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2025/13:45:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...