PM apreende mais de 600g de drogas em Parauapebas

(Foto: Reprodução) – A ação foi realizada por uma equipe do 23º Batalhão da Polícia Militar (23º BPM), unidade subordinada ao Comando de Policiamento da Região XIV (CPR-XIV)

Uma equipe do 23º Batalhão da Polícia Militar (23º BPM), unidade subordinada ao Comando de Policiamento da Região XIV (CPR-XIV), apreendeu aproximadamente 625 gramas de substância semelhante à maconha, além de materiais utilizados para o tráfico de drogas, na tarde desta terça-feira (1), no município de Parauapebas, sudeste do Pará.

A ação ocorreu durante rondas ostensivas no bairro Jardim Tropical, realizadas com base em dados do Núcleo de Estatística e Análise Criminal (NEAC), que apontou aumento nos índices de criminalidade na região. Durante as rondas, os policiais visualizaram dois homens em frente a uma residência, com duas motocicletas, uma delas sem placa.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados pela guarnição. Durante a abordagem, foi constatado que um dos envolvidos era menor de idade. Ele alegou ter se assustado com a presença policial e afirmou que não portava nenhum item ilícito.

No entanto, após buscas nas proximidades, os militares encontraram cerca de 625g de substância semelhante à maconha, quatro balanças de precisão, um rolo de papel alumínio, além de uma faca com vestígios indicativos de uso para corte de entorpecentes.

Diante do flagrante, os envolvidos foram conduzidos à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas para os procedimentos legais. O responsável legal pelo menor foi informado e acompanhou todo o processo.

