PM atua no combate ao tráfico de drogas em Parauapebas (PA)

Foto: Reprodução | A Guarnição do Grupamento de Prevenção Ativa (GPA) do 23° Batalhão de Polícia Militar (23° BPM) realizou a prisão de dois indivíduos e apreendeu drogas e dinheiro.

A atuação da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas é uma prioridade diária, com o objetivo de coibir práticas ilícitas e, principalmente, proteger a saúde da população. Nesse contexto , em Parauapebas, a Guarnição do Grupamento de Prevenção Ativa (GPA) do 23° Batalhão de Polícia Militar (23° BPM) realizou a prisão de dois indivíduos e apreendeu drogas e dinheiro.

Na tarde desta segunda-feira, 19, durante patrulhamento na Rua do Contorno, no Bairro Alto Bonito, a guarnição do 23° BPM avistou três indivíduos nas proximidades de prédios abandonados, uma área conhecida como “Biqueira”. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos tentaram fugir entre os blocos.

Um dos indivíduos foi flagrado dispensando uma sacola plástica durante a fuga e, após alguns metros, foi alcançado pela equipe. Durante a abordagem, foram encontrados em seu bolso 01 barra de substância análoga à maconha e 05 papelotes, totalizando aproximadamente 53g, além de 05 invólucros contendo substância análoga a crack, pesando cerca de 16g, e a quantia de R$ 95,00 em espécie.

Após a detenção, a guarnição realizou buscas na área e localizou a sacola plástica dispensada, que continha 17 papelotes de maconha, pesando aproximadamente 38g, e 11 papelotes de substância análoga a crack, pesando cerca de 6g.

Dando continuidade às incursões, os policiais conseguiram localizar o segundo indivíduo envolvido na ação, um dos suspeitos conseguiu fugir. Diante dos fatos, os materiais apreendidos e os nacionais foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas para a adoção das medidas legais cabíveis.

A atuação da Polícia Militar em Parauapebas, demonstra um compromisso contínuo com a segurança pública. As ações de patrulhamento ostensivo que são realizadas diariamente e que resultaram na apreensão de substâncias ilícitas e na detenção de indivíduos envolvidos no tráfico, são um reflexo da eficácia e do compromisso dos policiais em combater a criminalidade.

Fonte: PM/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/05/2025/08:32:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...