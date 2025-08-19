PM conduz três pessoas à delegacia após morte por disparo de arma de fogo, em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Um homicídio foi registrado na madrugada desta terça-feira, (18), em Novo Progresso. A vítima, identificada como Thiago Alexandre R. N. C., foi baleado dentro de casa, na Rua Augusto Meure, bairro Jardim América. Ele chegou a ser levado ao Hospital Municipal, mas não resistiu ao ferimento no tórax, e veio a óbito .

De acordo com a PM, três pessoas estavam com a vítima no momento do disparo: João Paulo S.P., Mário M. S. e Gustavo S.G. Eles alegaram inicialmente que o tiro teria ocorrido de forma acidental, quando a vítima manuseava a arma. Porém, devido à incompatibilidade com a região atingida, a versão caiu por terra.

Na sequência, os envolvidos admitiram que estavam brincando com a pistola calibre 9mm quando João Paulo .S.P. efetuou o disparo.

A polícia encontrou no local uma cápsula deflagrada e apreendeu a arma, que estava com a numeração raspada, além de celulares e munições.

Materiais apreendidos:

01 celular Moto G 15 (cor cinza)

01 iPhone 8 Plus (cor preta)

01 Samsung S23 (cor preta)

01 pistola Canik TP9SF 9mm

01 carregador com 08 munições intactas

01 munição deflagrada

Fonte: Jornal Folha do Progresso

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

