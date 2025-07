PM cumpre mandados de prisão em Santarém por estupro e não pagamento de pensão

Raimundo Elias da Silva, Condenado por estupro — Foto: Polícia Militar/Divulgação

A Polícia Civil de Santarém, no Oeste do Pará, cumpriu nesta segunda-feira (14), dois mandados de prisão em diferentes pontos da cidade. As ações fazem parte do trabalho de rotina das forças de segurança na busca por indivíduos com pendências judiciais.

Por volta das 16h20, uma guarnição em ronda pela Avenida Tapajós abordou um homem que estava sendo procurado pela Justiça.

Após consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão por inadimplência de pensão alimentícia.

O homem foi conduzido à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foi apresentado ao delegado plantonista para os procedimentos cabíveis.

Mais cedo, às 16h, outra equipe policial, em ronda na região de Interpraias, na comunidade de Ponta de Pedras, abordou um homem identificado como Raimundo Elias da Silva. Contra ele havia um mandado de prisão por crime de estupro. O suspeito foi encaminhado à Unidade Integrada de Polícia (UIP) do Santarenzinho, onde foi apresentado ao delegado Thiago.

Ambos os mandados foram cumpridos conforme determina o ordenamento jurídico vigente. As autoridades reforçam que o trabalho de busca e cumprimento de decisões judiciais segue de forma permanente, com apoio das guarnições em patrulhamento preventivo pela cidade.

Fonte: Luiz Henrique Nunes — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/07/2025/12:05:19

