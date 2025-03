PM desarticula garimpo ilegal e prende quatro homens no Pará

Foto: Ilustrativa | Suspeitos foram detidos por seguranças da área e estavam em posse de armas, munições e outros objetos apreendidos pela Polícia Militar

A Polícia Militar de Parauapebas, no sudeste do Pará, prendeu quatro homens na noite de domingo (16), na entrada do Projeto Salobo, na Floresta Nacional de Carajás, sob suspeita de porte ilegal de armas de fogo de uso restrito. A ação ocorreu por volta das 20h30, após uma equipe da SEGURPRO, responsável pela segurança da área, deter os suspeitos e acionar a guarnição policial.

De acordo com o relato da ocorrência, o grupo estava em uma área de mata, supostamente realizando garimpo ilegal, quando foi abordado pelos seguranças. Durante a ação, um dos suspeitos, Luan Soares do Nascimento, ficou ferido por um disparo acidental ao manusear uma espingarda calibre 28. Na abordagem, além da espingarda, os agentes de segurança encontraram uma pistola Taurus G3, calibre 9mm, com dois carregadores e 53 munições.

Outros itens, como celulares e baterias portáteis, também foram apreendidos. Diante dos fatos, os policiais conduziram Luan Soares do Nascimento, Linvaldo da Silva Nascimento, Renato de Jesus Jass e Carlos Alberto Barros Alves Filho até a unidade policial para as providências necessárias. A Polícia Civil está investigando o caso para verificar se os suspeitos estão envolvidos em atividades ilegais na região de mineração.

Fonte: Portal Pebinha de Açúcar e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/03/2025/07:18:45

