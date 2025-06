PM desarticula ponto de distribuição de drogas em Monte Alegre; dois homens foram presos

Material apreendido pela PM em Monte Alegre — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Um terceiro suspeito conseguiu escapar. O foragido, de 27 anos, já foi identificado pela PM e está em regime de prisão domiciliar por tráfico.

Uma operação deflagrada pelo 18º Batalhão de Polícia Militar (18º BPM) na noite de quarta-feira (25) resultou na desarticulação de um ponto de distribuição de drogas no bairro Planalto, em Monte Alegre, no oeste do Pará. Dois homens, de 21 e 25 anos, foram presos em flagrante por envolvimento no tráfico de entorpecentes.

De acordo com a Polícia Militar, a ação foi resultado de um trabalho de inteligência e cooperação da comunidade, por meio de denúncias anônimas. Durante o patrulhamento, os policiais se depararam com três suspeitos, todos com passagens anteriores por crimes como roubo e tráfico de drogas. Ao perceberem a aproximação da guarnição, os homens tentaram fugir. Dois deles foram alcançados e detidos, enquanto o terceiro conseguiu escapar. O foragido, de 27 anos, já foi identificado pela PM e responde atualmente em prisão domiciliar por tráfico.

Na residência usada como ponto de distribuição, foram apreendidos diversos materiais ilícitos, entre eles:

19 porções de substância análoga a Oxi, totalizando cerca de 475 gramas;

06 porções de substância análoga à maconha, somando aproximadamente 720 gramas;

01 balança de precisão;

04 aparelhos celulares;

R$ 22,00 em dinheiro;

02 motocicletas utilizadas possivelmente na distribuição das drogas.

Todo o material, bem como os suspeitos, foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais cabíveis. As diligências continuam com o objetivo de localizar e prender o terceiro suspeito.

A Polícia Militar reforça que permanece firme no combate ao crime organizado e ressalta a importância da participação da população por meio de denúncias, que podem ser feitas pelos números (93) 98422-2842 ou (93) 99257-6133.

