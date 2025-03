PM detém suspeitos de incendiar carros de empresas de internet no Pará

(Foto: Reprodução) – O último incêndio de veículo ocorreu no final de semana último, na área do bairro Jaderlândia.

Após registros de incêndios contra carros de empresas de internet, na cidade de Castanhal, região do nordeste paraense, a Polícia Militar montou uma mega operação e deteve cinco pessoas suspeitas de estarem envolvidas nas ações criminosas, orquestradas por uma facção. Drogas, arma de fogo, munições e combustível foram apreedidos. Até uma farda da PM foi encontrada com um dos acusados. Objetos furtados também foram recuperados.

O último incêndio de veículo ocorreu no final de semana último, na área do bairro Jaderlândia. Além dos incêndios, os criminosos cortavam fios e retiravam de postes as caixas de internet, causando um prejuízo enorme aos empresários e deixando as comunidades desconectadas. Segundo a PM, os ataques eram praticados por membros de uma facção criminosa que cobra a “taxa do crime” para que os serviços possam fluir normalmente no Jaderlândia e nos bairros vizinhos. Pequenos comerciantes também são extorquidos e quando não dão dinheiro ao bando, sofrem ameaças e assaltos.

Após diversos registros e reclamações, a Polícia Militar, por meio do 5⁰ Batalhão, resolveu montar uma mega operação para localizar os faccionados e, na quarta-feira (26), foi deflagrada mais uma fase da operação “Jaderlândia Seguro”. Logo de início, três suspeitos foram detidos com um galão de combustível (gasolina), além de 28 pedras de óxi e 2 porções de cocaína. Uma bicicleta, usada por um dos criminosos no último incêndio, foi encontrada. Um dos abordados quebrou o próprio aparelho celular, para que os policiais não tivessem acesso às mensagens, possivelmente relacionadas aos ataques.

No conjunto Girassol, também no Jaderlândia, os militares detiveram um casal. Na residência deles, os agentes encontraram 3 caixas de internet, as quais tinham sido retiradas dos postes, 1 porção grande de cocaína, 2 porções pequenas da mesma substância, 11 porções de maconha, 1 espingarda calibre 36, 2 cartuchos do mesmo calibre e até uma farda camuflada da PM.

Os detidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil da cidade e serão investigados pelos crimes de tráfico de drogas, incêndio criminoso, dano ao patrimônio privado, porte ilegal de arma de fogo e de munições, associação criminosa, coação, ameaça e extorsão.

O Governador do estado do Pará, Helder Barbalho, usou sua rede social para parabenizar a atuação da PM em Castanhal. “Mais uma ação bem-sucedida das Forças de Segurança Pública do Pará contra as facções criminosas. Parabéns aos PMs envolvidos na missão. A PM vai seguir combatendo o crime em todo o estado”, escreveu Helder, autoridade maior do Pará.

Fonte: Mateus Souza – Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/03/2025/14:44:02

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...