PM do Mato Grosso recupera carro furtado no PÁ

(Foto:Reprodução/Divulgação PM/MT) – Na manhã desta segunda-feira (14.04), a Polícia Militar de Sorriso recuperou, com a ajuda do sistema de videomonitoramento da cidade, um veículo com registro de furto no estado do Pará. O Veiculo tinha registro de furto na cidade de Trairão (PÁ).

Segundo o sargento Almeida, as placas de veículos com restrição são cadastradas no sistema de segurança e passam por monitoramento constante. O carro em questão já havia sido flagrado pelas câmeras durante o fim de semana, o que levantou suspeitas. “Na manhã de hoje, o veículo voltou a circular, desta vez em direção à região da Rota do Sol, e iniciamos as diligências”, explicou Almeida.

Durante as buscas, os policiais localizaram o carro em um lava jato. O proprietário do local informou que o veículo havia sido deixado para lavagem por um cliente que se dirigiu a uma obra nas proximidades. Com base nas informações, a equipe policial iniciou uma varredura na região e conseguiu localizar o suspeito.

O jovem abordado se apresentou como natural do Pará e admitiu ter conhecimento de que o veículo era procurado por envolvimento em um furto. No entanto, durante a conversa com os policiais, apresentou diversas versões contraditórias sobre como teria adquirido o automóvel e não conseguiu apresentar qualquer comprovação da procedência.

“Ele tentou justificar a posse do carro com várias histórias diferentes, mas nenhuma fazia sentido ou trazia documentos que comprovassem a origem do veículo. Como havia um boletim de ocorrência registrado em Trairão, no Pará, procedemos com a detenção”, afirmou o sargento.

O veículo foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso será investigado. A expectativa é de que, após os trâmites legais, o automóvel seja devolvido ao seu legítimo proprietário.

