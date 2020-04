PM do Pará em luto: corporação presta homenagem a 11 agentes mortos por Covid-19

PM em luto: 11 agentes mortos por complicações relacionadas à Covid-19 — Foto: Reprodução/Instagram

Corporação já registra 705 casos suspeitos, 97 confirmados e 1.007 policiais afastados do efetivo. Estado registra mais de 2.300 casos da doença e 132 mortes.

A Polícia Militar do Pará está de luto. Até a noite de terça-feira (28), a corporação registrou 11 óbitos relacionados ao novo coronavírus. A informação foi divulgada pelas redes sociais da corporação. Segundo a PM, dos casos, apenas três foram positivados para Covid-19 e os demais apresentaram síndrome respiratória grave e pneumonia.

De acordo com a PM, até segunda (27), a corporação contabiliza 705 casos suspeitos, 97 confirmados e 1.007 policiais afastados do efetivo. Nenhum caso de recuperação foi registrado na corporação.

Em todo o estado, segundo o último boletim da Secretaria de Saúde do Pará (Sespa), já foram registrados mais de 2.300 casos da Covid-19, com 132 óbitos. Além disso, a Sespa registrou 592 casos em análise da doença e outros 1.952 já foram descartados. O estado ainda tem 1.124 pacientes já recuperados, até a noite desta terça (28).

Escrivã da Polícia morre com suspeita de Covid-19 enquanto procurava atendimento em hospital de Belém

Além da posição de risco dos PMs que, por prestarem serviço essencial, o sistema de saúde do Pará vive um colapso por conta da Covid-19. O atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) está complicado. A Prefeitura de Belém já anunciou que todas as UTIs públicas da rede municipal estão lotadas. No Pará, 90% dos leitos já estavam ocupados desde o último dia 21 de abril.

Funcionários do Pronto-Socorro da 14 de Março, em Belém, protestam contra a falta de EPIs na unidade de saúde. — Foto: Reprodução

O colapso no sistema de saúde também reflete no sistema funerário. O Pará enfrenta também uma crise de remoção de corpos. Dados da Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) mostram que o estado teve aumento de mais de 116% em pedidos de remoção por doenças ou causas naturais em abril deste ano.

Subnotificação de casos

De acordo com um estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o aumento do número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), assim como ocorreu com os PMs, pode indicar uma subnotificação dos casos da Covid-19 no Pará. Um levantamento realizado pela Sespa aponta que os casos de SRAG no estado subiu 34% entre janeiro e metade de abril de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Em relação aos casos de hospitalizações por causa da síndrome, o aumento foi de pouco mais de 30%, no mesmo período. De acordo com o levantamento, em 2020, entre o dia 1º de janeiro até o dia 11 de abril, foram registrados 400 casos de internações por SRAG no estado. Em 2019, no mesmo período, foram registradas 307 internações pelo mesmo motivo.

No cenário nacional, a contagem da Fiocruz até 4 de abril deste ano, aponta que o Brasil teve 33,5 mil internações por SRAG, muito acima da média desde 2010, de 3,9 mil casos. Mesmo em 2016, quando houve um surto de H1N1, foram registrados 10,4 mil casos no mesmo período do ano.

Homenagens nas redes sociais

O perfil da PM nas redes sociais tem feito homenagens aos agentes que morreram com confirmação da doença ou sintomas de Covid-19. Veja os casos:

Tenente-coronel Ismaelino Antônio Vieira de Souza. Ele morreu nesta terça-feira (28), em um hospital particular de Belém. O oficial da reserva remunerada da PM morreu em decorrência de complicações relacionadas à Covid-19. Por decisão dos familiares, o corpo será cremado.

Na madrugada desta terça, morreu o cabo Joilson Corjesu Lopes Monteiro, 43 anos, em um hospital particular de Belém. Segundo a PM, o militar estava internado no Hospital Municipal de Marapanim, na região nordeste do estado. Na madrugada desta terça-feira (28), seu estado de saúde se agravou. De acordo com a declaração de óbito, o militar faleceu por insuficiência respiratória aguda e complicações de saúde relacionadas à Covid-19.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

O 3º sargento João Carlos Oliveira Campos, 51 anos, morreu na noite desta segunda-feira (27), no Hospital Abelardo Santos, distrito de Icoaraci, em Belém. Na tarde deste domingo (26), o policial teve febre e procurou a unidade de saúde para receber atendimento médico. O estado de saúde do PM se agravou e ele foi intubado. Horas mais tarde, o policial não resistiu e veio a falecer. De acordo com o atestado de óbito do militar, a razão do falecimento é síndrome respiratória aguda grave.

O 2º sargento Renato Dias Pereira, 50 anos, faleceu na tarde de segunda-feira (27), em um hospital particular, em Belém. O 2º sargento pertencia ao 2º Batalhão da PM e estava nas fileiras da corporação há 26 anos. O praça deixa três filhos e esposa. No dia 11 de abril, o policial havia sido afastado. Dois dias depois, o estado de saúde dele se agravou e ele foi internado com infecção pulmonar. Ele morreu no início da tarde do dia 27. De acordo com o atestado de óbito, o militar faleceu em razão de insuficiência respiratória e suspeita de Covid-19.

O cabo Rômulo Rogério Ferreira da Costa, 35 anos, morreu na segunda-feira (27), em um hospital particular, em Belém.⠀O cabo Rômulo pertencia ao 2º Batalhão e integrava a Corporação há quase 12 anos. O corpo do militar não foi velado e seguiu direto para o sepultamento. O praça estava internado desde o dia 20, após apresentar sintomas do novo coronavírus. Ao passar por teste, a doença foii confirmada. De acordo com seu atestado de óbito, o militar faleceu por pneumonia viral e síndrome respiratória aguda grave.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

O subtenente Gilson Cleber Evangelista Lopes, 46 anos, faleceu no domingo (26), no Hospital de Campanha de Belém. O subtenente Gilson pertencia à Companhia Independente de Polícia Escolar (Cipoe) e integrava a Corporação de Fontoura há quase 26 anos. No sábado (25), o policial passou mal. Segundo o atestado de óbito do policial, o motivo do falecimento se deu em razão das complicações de saúde relacionadas à Covid-19.

A 3° sargento Sebastiana Cristina Cordeiro dos Santos, 52 anos, morreu no domingo (26), em um hospital do município de Marituba, Região Metropolitana de Belém. A 3° sargento atuava no Batalhão de Polícia de Eventos (BPE) e estava na corporação há 23 anos. A militar estava internada no Hospital Municipal Augusto Chaves. De acordo com a declaração de óbito, a policial faleceu por insuficiência respiratória e pneumonia.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

O 1° sargento da Reserva Remunerada Gerson Monteiro Negrão, 59 anos, faleceu neste sábado (25), em um hospital particular em Belém. O sargento Negrão serviu ao longo de 30 anos. Segundo a PM, o militar foi internado há aproximadamente três semanas, para a amputação de um dedo, por consequência da diabetes, e teria contraído Covid-19 na unidade de saúde, onde chegou a ser internado em um leito de UTI, mas faleceu devido a complicações relacionadas à doença.

O capitão José Luiz Miranda Aracaty, 61 anos, faleceu no sábado (25), no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. Segundo a PM, o militar era diabético e foi conduzido ao Hospital Metropolitano após apresentar insuficiência respiratória. A causa da morte foi síndrome respiratória aguda grave.

O cabo Wilder de Oliveira Baptista, 43 anos, faleceu neste sábado (25), em um hospital particular de Belém. Ele atuava no Centro de Informática e Telecomunicações (Citel) da PM e estava na corporação há 14 anos. O militar deixa esposa e filho. O Militar apresentou sintomas da Covid-19. De acordo com a declaração de óbito, o militar faleceu por complicações de saúde relacionadas à doença.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

O subtenente João Barreto Bentes, 49 anos, morreu no sábado (25), em um hospital particular de Belém. O policial exercia a função de comandante do 32º Pelotão Policial Destacado do município de Colares, unidade vinculada a 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM), sediada em Vigia de Nazaré. As causas da morte, de acordo com declaração de óbito, foram complicações respiratórias agudas. Dias antes, o policial testou positivo para a Covid-19.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Medidas de prevenção

Segundo a PM, a corporação adota ações de prevenção à Covid-19. Entre elas, o Corpo Militar de Saúde (CMS)mantém uma estrutura de atendimento 24h, com médicos e auxiliares, consultando cerca de 200 militares e seus dependentes, diariamente, que lá procuram o primeiro atendimento referente à suspeita da covid-19. Os atendimentos ocorrem no Ambulatório Médico Central da PM (AMC), em Belém, e nas Unidades Sanitárias de Área (USA).⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

O Ambulatório Médico Central (AMC) distribui os medicamentos Azitromicina e Hidroxicloroquina àqueles militares munidos de prescrição médica. A distribuição está atrelada ao fornecimento promovido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) junto à Secretaria de Estado de Saúde (Sespa).⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

A PM também informou que utiliza a estratégia de testagem rápida dos militares com suspeita da doença, a partir de determinados critérios médicos.

