PM do Pará participa de ação contra o tráfico internacional de drogas

Ofensiva integrada resultou na apreensão de entorpecentes e armas, na interceptação e destruição de aeronaves e na prisão de um suspeito | Divulgação

Megaoperação da Polícia Militar do Pará e Amazonas desarticula tráfico internacional de drogas, resultando em apreensões e prisões.

A Polícia Militar do Pará participou de uma ação integrada com a Polícia Militar do Amazonas, por meio da Companhia de Operações Especiais (COE/PMAM) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/AM) da Polícia Federal. A operação contou com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB), do Exército Brasileiro e da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Na manhã da última segunda-feira (3), as equipes desencadearam uma megaoperação nos municípios de Careiro Castanho e Borba, no Amazonas, com o objetivo de desarticular um esquema de tráfico internacional de drogas. A ação foi conduzida com base em informações coletadas pela inteligência integrada entre a COE/PMAM, a Ficco/AM e a Agência de Inteligência do 18° Batalhão de Polícia Militar do Pará (18° BPM), unidade vinculada ao Comando de Policiamento Regional I (CPR-I). Essas forças identificaram pistas clandestinas e rotas aéreas utilizadas por criminosos para o transporte de drogas de países vizinhos ao Brasil.

Com o suporte de aeronaves da FAB, do Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa) e do Exército Brasileiro, as equipes táticas da Companhia de Operações Especiais foram enviadas a pontos estratégicos.

A ofensiva resultou na apreensão de drogas e armas, na interceptação e destruição de aeronaves usadas para o transporte de entorpecentes e na desativação de pontos de apoio logístico dos traficantes, incluindo a inutilização de aproximadamente 4 mil litros de combustível para aviação. Além disso, um indivíduo foi preso durante a operação.

COMPROMISSO

As ações nas fronteiras exemplificam o compromisso das forças de segurança brasileiras no combate ao tráfico internacional de drogas de forma integrada e eficiente. A atuação coordenada entre diferentes instituições e a Polícia Militar do Pará não apenas fortalece a segurança pública, mas também demonstra a eficácia das estratégias de inteligência e o compromisso do Estado do Pará no enfrentamento ao crime organizado.

Materiais apreendidos

– Entre os materiais apreendidos estão dois helicópteros, um avião monomotor, 4 mil litros de combustível para aviação, um fuzil calibre 5.56, uma espingarda calibre 16, 213 kg de substância análoga ao skunk e 51 kg de substâncias análogas à cocaína.

Fonte: Estado do Pará Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/03/2025/08:51:06

