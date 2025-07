PM do Pará recebe investimento de R$ 20 milhões em equipamentos

Governo entrega armamentos e equipamentos para fortalecer as ações da Polícia Militar Foto: Irene Almeida

Objetivo é universalizar o acesso ao armamento e aos equipamentos de proteção, garantindo que cada policial tenha seu próprio colete balístico e rádio comunicador.

Mais segurança para quem protege. Esse foi o tom da cerimônia realizada na manhã desta quarta-feira (9), no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, marcada pela entrega de um robusto pacote de equipamentos destinados à Polícia Militar do Pará (PMPA). O investimento, cerca de R$20 milhões, inclui 4.400 pistolas Beretta, 4 mil coletes balísticos e mil rádios comunicadores de última geração.

Os recursos são oriundos do Fundo Estadual de Segurança Pública e fazem parte da estratégia do governo do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), para equipar as forças de segurança com o que há de mais moderno, e, destacado pelo governador do Estado, Helder Barbalho: aumentando a eficiência do policiamento e garantindo melhores condições de trabalho aos agentes.

“Nós estamos fazendo a entrega de cerca de R$ 20 milhões em investimentos para a segurança pública do Pará, particularmente à Polícia Militar, podendo ter um reforço estratégico e importante para as atividades ostensivas e o combate à criminalidade em todo o território paraense. Estamos falando da entrega de 4.400 pistolas Beretta, o que há de mais moderno na oferta de armamento neste modelo em todo o mundo, adquirido pela Polícia Militar do Estado com uma referência de compra internacional”, afirmou.

O Pará tem se destacado em relação às reduções expressivas nos índices de criminalidade. Isso está interligado ao investimento em infraestrutura e tecnologia, mas também ao fortalecimento do efetivo policial e da atuação integrada das forças de segurança. “Hoje o Pará significa referência em todo o Brasil no combate à criminalidade violenta, mas também em todos os índices de aferição de crimes, sejam de pequeno porte, sejam crimes com maior intensidade, com maior complexidade”, ponderou o governador.

Helder frisou ainda que o objetivo é universalizar o acesso ao armamento e aos equipamentos de proteção, garantindo que cada policial tenha seu próprio colete balístico e rádio comunicador. “Com o avanço dos rádios, universalizamos territorialmente a conectividade, garantindo que viaturas e guarnições possam estar com a capacidade do uso desta comunicação para, integrados com isto, garantir que as estratégias de combate à criminalidade possam ser cada vez mais eficazes”, completou.

Investimento e Equipamentos

A qualidade de produto e de preço também foi ponto de destaque, para além do ato de entrega, ponto esse lembrado pelo comandante-geral da Polícia Militar do Pará (PMPA), coronel Dilson Júnior. Ele ressaltou que a entrega das 4.400 pistolas conclui um processo iniciado em 2020, com uma licitação internacional que permitiu uma economia expressiva ao Estado.

“Estabelecemos o preço fixo de 385 euros por pistola, o que, convertido, equivale a R$2.150 por unidade. No mercado, essa mesma arma custa pelo menos R$13 mil. Isso mostra que compras feitas pelo Estado podem, sim, ter qualidade e preço justo. O mesmo vale para os rádios HTs, adquiridos por R$3.800 cada, o menor valor já praticado pela Motorola no Brasil”, frisou.

Valorização e Prioridades

Hana Ghassan, vice-governadora do Estado e secretária de Planejamento e Administração (Seplad), reforçou que a segurança sempre foi uma prioridade na gestão estadual. “Desde o primeiro dia de governo, entendemos que segurança pública era prioridade. E isso significa investir em equipamentos, inteligência, capacitação, efetivo, viaturas e valorização do servidor. E se hoje o Pará pode sediar o maior evento mundial sobre meio ambiente do planeta [a COP 30] é porque temos um Estado seguro. Aqui, a população é protegida pela melhor polícia militar do Brasil”, declarou.

O secretário de Segurança Pública do Pará, Ualame Machado, destacou o salto de qualidade no padrão dos equipamentos utilizados pela PM. “Até 2019, nossos rádios eram analógicos, sem criptografia, podendo ser interceptados pela criminalidade. Hoje, temos tecnologia de ponta. Esses mil novos rádios se somam aos 4 mil já adquiridos, totalizando 5 mil equipamentos HTs com o melhor preço já praticado pela fabricante no Brasil. O mesmo vale para as armas. A Beretta é referência mundial. E os coletes balísticos entregues hoje reforçam a proteção da tropa, com padrão superior ao que usávamos anteriormente, respeitando inclusive a validade do material”, explicou.

Investimentos Estruturais e Impacto

Além da entrega dos equipamentos, o coronel Dilson ressaltou os investimentos estruturais que estão sendo executados, como a nova sede do Fundo de Saúde da Polícia Militar (Funsau), a reabertura do Hospital da PM – desativado desde 2010 –, a reforma da odontoclínica da corporação e a ampliação da capacidade de formação do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP). “Valorizam o trabalho do servidor público, dão as melhores condições de trabalho e essas condições resultam na redução da criminalidade, na valorização do servidor e na motivação para com para com que o que o servidor público possa prestar um serviço de excelência à sua população”, observou.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/07/2025/03:24:59

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...