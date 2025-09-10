PM é absolvido em julgamento de chacina que deixou seis mortos em Ananindeua, no PA

Crime ocorreu em abril de 2018 e vitimou seis homens em um intervalo de menos de quatro horas.

A Justiça do Pará absolveu um policial militar reformado acusado de envolvimento em uma chacina que resultou na morte de seis pessoas nos bairros Distrito Industrial e 40 Horas, em Ananindeua. A decisão foi proferida nesta terça-feira (9).

O réu, Arney Augusto Carvalho Barros, era acusado de pilotar uma das motos que teriam sido usadas por criminosos para cometer os assassinatos, ocorrido em 9 de abril de 2018. Na época dos crimes, ele atuava como policial militar.

Segundo as investigações, a chacina, que vitimou seis homens em um intervalo de menos de quatro horas, teria sido motivada por uma represália ao assassinato do cabo da PM Ernani Rogério da Costa, ocorrido na noite anterior aos crimes.

O Ministério Público do Pará (MPPA) pediu a absolvição de Arney por insuficiência de provas que comprovassem seu envolvimento nos crimes. Ele foi julgado por homicídio e constituição de milícia privada.

Os sete jurados que participaram do julgamento entenderam que Arney não participou de nenhum dos seis assassinatos e que ele também não constituiu milícia para praticar crimes. Diante disso, ele foi absolvido de todas as acusações, e o processo foi arquivado.

Arney chegou a ficar preso por cinco anos, foi solto em fevereiro de 2023 e aguardava o julgamento em liberdade.

Durante o julgamento, quatro testemunhas estiveram presentes, incluindo um delegado de polícia, mas todas foram dispensadas por entendimento tanto da defesa quanto da acusação de que os depoimentos não eram mais necessários.

Fonte: g1 PA/Jornal Folha do Progresso

