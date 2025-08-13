PM e empresária são encontrados mortos em motel

Policial militar e esposa estavam desaparecidos desde domingo, segundo a família — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Casal não tinha sinais aparentes de violência, segundo informações repassadas pela Polícia Civil. Jeferson Luiz Sagaz e Ana Carolina deixaram uma filha de 4 anos.

O policial militar Jeferson Luiz Sagaz e a companheira dele, a empresária Ana Carolina Silva, foram encontrados mortos na banheira de um motel em São José, na Grande Florianópolis, na noite de segunda (11). O casal, que tinha 37 anos, estava desaparecido desde domingo (10).

Familiares da mulher chegaram a publicar pedidos de ajuda nas redes sociais em busca de informações sobre eles. Segundo a Polícia Civil, os corpos de Jeferson e Ana não tinham sinais aparentes de violência. O caso é investigado. A arma do policial não estava com ele no motel.

A PM emitiu um relatório breve sobre o caso, no qual afirmou que o casal foi encontrado por volta das 22h15 no motel às margens da BR-101, no bairro Roçado. Além do quarto em que os dois estavam, o carro do casal e câmeras de segurança do local foram periciadas.

