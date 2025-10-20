PM é preso por matar amigo no RJ e diz que não se lembra da troca de tiros

Foto: Reprodução | O homicídio ocorreu na noite de domingo (19), na zona sudoeste do Rio. Ambos eram PMs, e imagens registraram a troca de tiros no meio da rua.

Dois policiais militares de folga trocaram tiros na madrugada deste domingo, 19, em Vila Valqueire, na zona sudoeste do Rio após se desentenderem dentro do mesmo carro em que estavam. Imagens de câmeras de segurança registraram o ocorrido.

O sargento Eduardo Filipe Santiago Ferreira, de 42 anos, morreu no confronto. O sargento William Amaral da Conceição, de 36 anos ficou ferido e precisou ser hospitalizado. Ele foi preso em flagrante por homicídio.

Segundo as investigações preliminares, o policial preso alegou à polícia que não lembrava do momento dos disparos. Ele também relatou à PM, antes da chegada da Polícia Civil, que teriam sofrido uma tentativa de assalto. No entanto, a Polícia Civil não encontrou nenhum tipo de evidência do crime.

A TV Globo apurou que William e Eduardo são padrinhos de casamento um do outro. À polícia, ele disse que eram “amigos íntimos”.

Antes de ser morto pelo amigo, Santiago chegou a suplicar para não ser morto.

“Amaral! Amaral! Tá maluco? Sou eu, Santiago, mano!”, disse a vítima. “Vai tomar no c*! Eu vou te matar!”, respondeu o colega. “Amaral, é o Santiago!”, ainda insistiu o outro.

Santiago acabou morto em uma troca de tiros com pelo menos 8 disparos.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Veja vídeo:

Fonte: G1 e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/10/2025/17:09:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...