PM elucida latrocínio e prende um dos envolvidos no crime brutal em Novo Progresso (PA)

Foto: Reprodução | A vítima foi Laerte Dias Mendes, de 32 anos.

A Polícia Militar, por meio do 46º Batalhão de Novo Progresso, sob comando do tenente-coronel Gamae do capitão Garcia, subordinados ao CPR X, dirigido pelo coronel Márcio Abud, elucidou um crime de latrocínio ocorrido no município. A vítima foi Laerte Dias Mendes, de 32 anos.

Segundo a ocorrência, a guarnição da viatura 4609 — composta pelo tenente Rosivaldo e os cabos Kenede e Marlison — foi acionada via celular com a informação de um homicídio na rua João Mendes, no bairro Ouro Verde.

A esposa da vítima, Luana Lara Namorato Pereira, também de 32 anos, relatou que Laerte estava consumindo bebida alcoólica em frente à residência quando foi surpreendido por dois homens armados, que o forçaram a entrar na casa. Ela foi trancada em um quarto, enquanto os criminosos levaram Laerte a outro cômodo, interrogando-o sobre R$ 30 mil provenientes da venda de gado.

Apesar da negativa da existência do valor, um dos criminosos insistiu que o casal estava mentindo. Durante o assalto, os suspeitos ameaçaram matar Laerte e seus três filhos pequenos caso o dinheiro não fosse entregue. Segundo a esposa, em determinado momento, Laerte teria reagido e acabou sendo esfaqueado.

O crime ocorreu por volta das 23h30, e Luana só conseguiu sair da casa pela manhã. Ela constatou que os criminosos haviam levado uma motocicleta Honda Biz 100 de cor rosa, além de câmeras de segurança, os celulares que estavam conectados ao sistema de vigilância, um cordão de ouro e um anel.

Leia mais – Empresário é morto em crime brutal em Castelo dos Sonhos; Polícia Civil investiga o caso

Investigação e Primeiras Pistas

A Polícia Civil foi acionada e realizou os primeiros levantamentos. No local havia rastros de sangue e pegadas que indicavam o uso de botas.

Horas depois, a equipe da PM em Castelo dos Sonhos deteve Carlos Henrique Simião, apontado inicialmente como suspeito. No entanto, após o interrogatório, foi descartada sua participação no crime, e ele foi liberado.

Ainda pela manhã, a guarnição da PM localizou a motocicleta roubada, que estava sendo transportada na carroceria de uma caminhonete. Os ocupantes afirmaram ter encontrado o veículo abandonado na BR-163, sentido Novo Progresso.

Identificação e Confissão do Envolvido

Já à tarde, uma equipe da Polícia Civil que se deslocava para o distrito de Vila Isol abordou um veículo Renault prata, semelhante ao descrito pela esposa da vítima. Durante o crime, ela teria ouvido Laerte dizer: “Logo você, Coruja?”, em referência a Marciel Simião, conhecido como “Coruja”.

Durante a abordagem, Marciel confessou participação no crime, revelando que o segundo envolvido, identificado como “Dica”, foi quem desferiu os golpes fatais. Ainda segundo o depoimento, Marciel relatou que estava endividado com uma facção criminosa e que o objetivo era apenas roubar. Como Laerte o reconheceu, Dica decidiu executá-lo.

Fonte: Jornal Folha do Progresso com informações Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/07/2025/20:51:46

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...