PM encerra festa em assentamento e prende homem com drogas, no sudeste do Pará

A Polícia Militar interrompeu uma festa realizada na tarde de domingo (31/08), em um bar localizado na entrada do Assentamento Terra e Liberdade, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em Parauapebas, no sudeste do Pará.

De acordo com informações repassadas pela corporação, a ação ocorreu após denúncias de moradores, que alertaram a polícia sobre a presença de pessoas supostamente envolvidas com atividades criminosas no local. Durante a operação, um homem que se identificou inicialmente como Felipe tentou fugir para uma área de matagal e dispensou uma sacola.

O indivíduo foi posteriormente identificado como Milton Santiago Ferreira. Dentro da sacola, os policiais encontraram 12 porções de maconha, pesando aproximadamente 140 gramas. Além da droga, foi apreendido um cartucho de espingarda calibre 20 em posse do suspeito.

Diante dos fatos, Milton foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas, junto com o material apreendido, onde acabou autuado em flagrante.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/07:00:23

