PM estoura “boca de fumo” e prende homem com 92 porções de maconha em Marabá

(Foto: Reprodução) – Na ação, um homem identificado como Carlos Daniel de Almeida Araújo foi preso em flagrante

Nesta quarta-feira (2), militares do 34º Batalhão de Polícia Militar estouraram uma “boca de fumo” e apreenderam uma grande quantidade de maconha, por volta de 19h, no bairro Liberdade, em Marabá, região sudeste do Pará. Na ação, um homem identificado como Carlos Daniel de Almeida Araújo foi preso em flagrante.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição da VTR 3403 realizava patrulhamento na Rua Nossa Senhora da Conceição, área já conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando avistou o suspeito em atitude nervosa, segurando algo nas mãos. Na abordagem, os policiais encontraram com ele quatro porções de substância semelhante à maconha, além de R$ 237 em espécie.

Ao ser questionado, Carlos Daniel confessou o crime e revelou que guardava mais entorpecentes em sua residência, localizada no mesmo endereço da abordagem. Com autorização do suspeito, os policiais adentraram a kitnet e encontraram mais 88 porções de maconha escondidas dentro de um colchão e de uma mochila, além de uma balança de precisão.

Apreensão total:

91 porções de aproximadamente 2g de maconha cada;

01 porção de aproximadamente 50g de maconha;

01 balança de precisão;

R$ 237,00 em dinheiro trocado.

Carlos Daniel foi algemado e encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2025/14:12:06

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...