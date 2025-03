PM flagra casal com porções de cocaína dentro de carro no Pará

Foto: Reprodução | A ação foi realizada por militares do 23° Batalhão de Polícia Militar (23° BPM).

Militares do 23° Batalhão de Polícia Militar (23° BPM), unidade vinculada ao Comando de Policiamento Regional XIV (CPR XIV) para cumprir com a sua missão de preservar a ordem pública, proteger a sociedade e combater infrações reforçou as ações de combate a criminalidade no município de Parauapebas, na região sudeste do Estado.

Durante uma das ações executadas pela unidade, os militares realizavam rondas ostensivas e abordagens na área do bairro Primavera, quando perceberam um veículo transitando em alta velocidade. Ao tentar se aproximar do veículo o condutor desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir, contudo, após um acompanhamento tático, o carro foi cercado e abordado.

Um casal que estava no carro foi detido e durante as buscas pessoal e veicular foram encontrados aproximadamente 4,137 Kg de cocaína. Ao serem questionados sobre a procedência dos entorpecentes, ambos os suspeitos confessaram que atuam no tráfico de drogas e que haviam recebido pagamento para realizar a distribuição da droga na região.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos envolvidos pelo crime de tráfico de drogas e apresentados à autoridade policial competente para a lavratura do auto de prisão em flagrante e demais medidas legais.

Fonte: PM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/03/2025/07:21:12

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...