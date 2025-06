PM flagra motociclista com espingarda em Marabá

(Foto: Ilustração) – O caso foi registrado na madrugada de sábado (28/06), na Rua Pedro Marinho, no Bairro Amapá

Na madrugada de sábado (28/06), por volta de 0h30, uma guarnição da Polícia Militar estava em ronda na Rua Pedro Marinho, no Bairro Amapá, no Núcleo Cidade Nova, em Marabá, quando avistou um indivíduo saindo de uma casa em uma motocicleta Honda Titan preta.

Durante a abordagem, os policiais notaram que o indivíduo carregava um saco de fibra que despertou suspeitas. Ao verificar o conteúdo do saco, foi encontrada uma espingarda de fabricação artesanal calibre 36, acompanhada de três cartuchos intactos do mesmo calibre. A motocicleta utilizada pelo suspeito foi confirmada como registrada em seu nome.

O indivíduo se identificou como Rubenil Lima Carvalho. Durante a abordagem, ele demonstrou um comportamento nervoso e eufórico. Questionado sobre a procedência da arma, o homem informou que havia comprado a espingarda há aproximadamente 30 dias pelo valor de R$ 1.000,00 e que estava se deslocando para Itupiranga com a intenção de pescar.

Considerando o nervosismo do suspeito e a natureza da ocorrência, os policiais optaram pelo uso de algemas durante o transporte do indivíduo até a delegacia para os procedimentos legais pertinentes. A ação destaca o trabalho da Polícia Militar na prevenção da criminalidade e na apreensão de armamentos ilegais na região.

Fonte: Ingrid Sales – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2025/16:20:30

