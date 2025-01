PM impede mulher de tirar a própria vida após violência doméstica em Marabá | PA

Foto: Ilustrativa | Ao chegar ao local, os policiais encontraram uma mulher trancada dentro de casa, segurando uma faca e abraçada a um cachorro, ameaçando tirar a própria vida.

Na madrugada desta quinta-feira (9/1), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e tentativa de suicídio em uma residência localizada no núcleo Nova Marabá, Folha 33, em Marabá, região sudeste do Pará. O chamado foi feito via Núcleo Integrado de Operações (NIOP), por volta das 2h30.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram uma mulher trancada dentro de casa, segurando uma faca e abraçada a um cachorro, ameaçando tirar a própria vida. Familiares que estavam no local informaram que a situação começou após o ex-companheiro da mulher, identificado como Alexandre Alves da Silva, tentar invadir a residência e arremessar pedras contra a propriedade. A vítima informou a polícia que possui medida protetiva contra Alexandre.

Os agentes realizaram uma negociação que durou mais de uma hora até que a mulher fosse convencida a soltar a faca. Em seguida, ela foi retirada em segurança. Alexandre foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis, e algemas foram utilizadas para garantir a segurança no momento da abordagem. Segundo o boletim de ocorrência, não foi necessário o uso de força durante o transporte.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Marabá, onde será investigado, incluindo a possível violação da medida protetiva por parte de Alexandre Alves da Silva.

