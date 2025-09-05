PM intercepta preparo de drogas em residência e prende casal em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a interromper o preparo de drogas para comercialização na madrugada desta sexta-feira (5), em Novo Progresso. A operação ocorreu no bairro Peixotinho, por volta das 2h, e resultou na prisão de Edi Alaor de Bolba, conhecido como “Caxopa”, e de sua companheira, Ana Paula Soares.

De acordo com informações da PM, a denúncia relatava com detalhes que o suspeito estaria embalando entorpecentes dentro de uma residência já conhecida por registros anteriores de tráfico. Ao se aproximar do imóvel, os policiais notaram um forte odor característico e flagraram, pela janela, o processo de fracionamento da droga em cima de uma cama.

Dentro da casa, foram encontrados plásticos com substâncias semelhantes a crack já embaladas, além de dinheiro e celulares. Também estavam presentes dois menores de apenas 11 anos, identificados apenas pelas iniciais, que presenciavam o crime no mesmo ambiente.

O Conselho Tutelar foi acionado e fez o acompanhamento das crianças. Já o casal foi encaminhado, junto com o material apreendido — 100 gramas de crack, R$ 933 em espécie, dois celulares e uma carteira — para a Delegacia de Polícia Civil, onde responderão pelo crime de tráfico de drogas e outros possíveis delitos.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/ASCOM/PM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/09/2025/09:06:57

